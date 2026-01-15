Βίντεο Μητσοτάκη: Το χρονικό από την απόφαση για την προμήθεια των Belharra, μέχρι την άφιξη της φρεγάτας «Κίμων»

Χρέος μου είναι να παραδώσω μία πατρίδα πιο ασφαλή από ό,τι την παρέλαβα. Και σήμερα κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση αυτή. pic.twitter.com/yEngP3VKtC — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) January 15, 2026

«Χρέος μου είναι να παραδώσω μία πατρίδα πιο ασφαλή από ό,τι την παρέλαβα. Και σήμερα κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση αυτή» αναφέρει οσε ένα νέο βίντεο που ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα με αφορμή την άφιξη της φρεγάτας «Κίμων» στην Ελλάδα.Στο βίντεο που ανάρτησε ο κ. Μητσοτάκης περιλαμβάνονται στιγμιότυπα από τις ημερομηνίες σταθμούς για την απόκτηση των φρεγατών. Από τον Σεπτέμβριο του 2021 που ανακοινώθηκε στη συνάντηση με τον Γάλλο πρόεδρο η απόφαση για την προμήθεια των 3+1 πολεμικών πλοίων, τον Οκτώβριο του 2023 οπότε έγινε η καθέλκυση της φρεγάτας FDI HN «Κίμων», τον Μάιο του 2025 οπότε ξεκίνησαν οι θαλάσσιες δοκιμές, τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους με την τελετή ονοματοδοσίας και την σημερινή ημέρα με την υποδοχή της φρεγάτας.Δείτε το βίντεο