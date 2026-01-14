Τσιάρας για αγρότες: Η Πολιτεία δεν μπορεί να λειτουργεί με εμμονές, εγωισμούς και πείσματα, περιμένουμε την απάντησή τους
Τσιάρας για αγρότες: Η Πολιτεία δεν μπορεί να λειτουργεί με εμμονές, εγωισμούς και πείσματα, περιμένουμε την απάντησή τους
Οι δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους των αγροτών – Τι αποφασίστηκε για ΟΣΔΕ, ενισχύσεις de minimis και βαμβάκι – Δείτε βίντεο
Ολοκληρώθηκε η συνάντηση κυβερνητικών στελεχών με εκπροσώπους των αγροκτηνοτρόφων, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αντιπροεδρία της κυβέρνησης, στο Μποδοσάκειο Ίδρυμα.
Δηλώσεις μετά τη συνάντηση έκανε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, ο οποίος ανέφερε ότι υπήρξε επικοινωνία με τους αγρότες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα μπλόκα. Όπως τόνισε, τέθηκαν εκ νέου οι προϋποθέσεις που έχουν διατυπωθεί από την πρώτη στιγμή, προσθέτοντας ότι πλέον αναμένεται η απάντηση των αγροτών. Παράλληλα, σημείωσε πως κανείς δεν θα μείνει με σταυρωμένα χέρια, υπογραμμίζοντας ότι η ελληνική πολιτεία δεν μπορεί να λειτουργεί με λογικές εμμονών, εγωισμών ή πεισμάτων.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κώστα Τσιάρα
«Υπήρξε επικοινωνία με τους αγρότες που αυτή την στιγμή βρίσκονται στα μπλόκα. Ξανά έθεσε όλα αυτά τα οποία έχουν τεθεί ως προϋποθέσεις από την πρώτη στιγμή και βεβαίως από όσο γνωρίζω θα περιμένουμε την δική τους απάντηση.
Από εκεί και πέρα επαναλαμβάνω κανείς δεν θα μείνει με σταυρωμένα χέρια, ούτε από την άλλη πλευρά η ελληνική πολιτεία μπορεί να λειτουργεί μέσα από μια λογική θα έλεγα, εμμονών, εγωισμών, πεισμάτων. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε, ότι όλοι προσπαθούμε για το κοινό καλό και για την πατρίδα μας και για την κοινωνία.
Όχι μονό για την κυβέρνηση αλλά για όλους τους ανθρώπους. Είναι το πως θα κρατήσουμε ζωντανό όλο τον πρωτογενή τομέα, μέσα από επιλογές, οι οποίες θα συμβάλλουν και στην βιωσιμότητα και στην ανθεκτικότητα του».
Όπως δήλωσε, «για το 2026 δεν θα χρειαστεί το ΑΤΑΚ σε αυτοτελή αγροτεμάχια κάτω των 20 στρεμμάτων», σημειώνοντας ότι πρόκειται για εξέλιξη που αποσυμπιέζει τη μεγάλη πλειονότητα των παραγωγών, οι οποίοι είχαν βρεθεί σε δύσκολη θέση εξαιτίας της συγκεκριμένης υποχρέωσης.
Σύμφωνα με τον ίδιο, το μέτρο αφορά τη συντριπτική πλειονότητα των αγροτών, καθώς από τα περίπου 80.000 ΑΦΜ παραγωγών, το μεγαλύτερο μέρος απαλλάσσεται από την υποχρέωση. «Μεγαλύτερο μέρος θα απεμπλακεί από αυτή την ιστορία», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, αποφασίστηκε η δημιουργία ψηφιακού συστήματος «Μίδας» σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, το οποίο θα αποτελεί ενιαία βάση δεδομένων όλων των αγροτεμαχίων και των ιδιοκτησιακών τους στοιχείων. Στόχος είναι, από τον επόμενο χρόνο και μετά – και εφόσον καταστεί εφικτό ήδη από το 2026 – οι δηλώσεις ΟΣΔΕ να γίνονται με πιο αυτόματο και απλοποιημένο τρόπο.
«Θα προχωρήσουμε μαζί με την ΑΑΔΕ στη δημιουργία ενός συστήματος Μίδα, ώστε να εξομαλυνθεί η κατάσταση και όσον αφορά το ΑΤΑΚ», υπογράμμισε ο κ. Διαμαντόπουλος.
Αναφορικά με το αν οι αγρότες έμειναν ικανοποιημένοι από τη συνάντηση, ο εκπρόσωπός τους κράτησε επιφυλακτική στάση, επισημαίνοντας ότι τον τελικό λόγο έχουν οι ίδιοι οι παραγωγοί. Όπως είπε, οι εκπρόσωποι μεταφέρουν τις θέσεις και τα αιτήματα των μπλόκων, όμως η αξιολόγηση των αποφάσεων θα γίνει από τη βάση.
Ο Παναγιώτης Περράκης Πρόεδρος Αλιέων Βόλου -Μαγνησίας ανέφερε: εμείς δεν κατεβαίνουμε για έναν προσχηματικό διάλογο, πρέπει να διεκδικήσουμε αυτά που ζητάει ο κάθε κλάδος. Είμαστε ένας πρωτογενής τομέας και έχουμε τέσσερις κλάδους. Αγρότες, κτηνοτρόφους, αλιείς, μελισσοκόμους. Θέλω να διευκρινίσω ότι δεν είμαι μόνος μου. Εκπρόσωπό κάποιος συλλόγους και κάποιες χιλιάδες ατόμων και στην Μαγνησία και στην Θεσσαλία αλλά κάποιους ελεύθερους αλιείς από όλη την Ελλάδα.
Ο Κώστας Ανεστίδης, επικεφαλής του μπλόκου των Μαλγάρων δήλωσε μετά την συνάντηση: « Περιμένουμε μέσα από τον διάλογο να δώσουμε στην κυβέρνηση όλα τα προβλήματα να τα καταλάβει. Δεν θα βρούμε λύση σε όλα γιατί θα βρίσκαμε και πιο μπροστά. Να προσπαθήσουμε να τους δώσουμε να καταλάβουν πόσο σοβαρά είναι τα προβλήματα, να τους τα θέσουμε στο τραπέζι, να τα καταλάβουν, να τα κατανοήσουν και από εκεί και πέρα ας τους φωτίσει ο Θεός, τι θα κάνουν για το αύριο του αγρότη. Αν θέλουν τελικά πρωτογενή τομέα, ναι ή όχι. Θα συνεδριάσουμε και θα δούμε ξανά, θα δούμε αν αντέχει ο κόσμος. Πιστεύω ότι θα αντέξει. Μετά θα πάρουμε και την κοινωνία μαζί μας και ότι γίνει ας γίνει. Όλα είναι κόκκινη γραμμή, όταν είναι θέμα επιβίωσης. Την κόκκινη γραμμή την βάλαμε την Κυριακή που είχαμε κάνει την συνέλευση στα Μάλγαρα. Κόκκινη γραμμή είναι η Mercosur, για μένα κανονικά θα έπρεπε να κάνουμε αυτήν την στιγμή τα τριήμερα».
Ο αγροτοσυνδικαλιστης Ρίζος Μαρούδας από το μπλόκο τη Νίκαιας ανέφερε: «Περιμένουμε εγγυήσεις και απαντήσεις από την κυβέρνηση για τον δημοσιονομικό χώρο, για να υπάρξει επιβίωση στους αγρότες. Να υπάρξει μια ανάσα αλλά και μια προοπτική για το αύριο. Ως μπλόκο Νίκαιας καταδικάζουμε για μια ακόμα φορά το συμβάν που έγινε με τους αγρότες, με τις ζημιές που έγιναν στα τρακτέρ τους, οι οποίες έχουν αποκατασταθεί από την Συντονιστική επιτροπή του μπλόκου της Νίκαιας και τα έχουν πάρει στο σπίτι τους. Δεν μπορούσαν να μείνουν πια τα τρακτέρ εκεί από την στιγμή που με δική τους ευθύνη δεν έδειξαν τον σεβασμό στους συναδέρφους τους και έφυγαν σε μια συνάντηση που δεν εκπροσωπούσαν κανέναν παρά μονό τον εαυτό τους. Ζητάμε το υλικό από τις κάμερες, καθώς πρόκειται για μια εσκεμμένη ενέργεια που σκοπό είχε την διάλυση του μπλόκου της Νίκαιας. Δεν τα κατάφεραν, δεν θα τα καταφέρουν και θα πάμε όλοι μαζί, ενωμένα τα μπλόκα στον πρωθυπουργό και θα απαιτήσουμε την επιβίωση μας».
Στη συνάντηση μετείχαν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, οι υφυπουργοί Χρήστος Κέλλας και Γιάννης Ανδριανός, ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, καθώς και οι διοικητές της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής και του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιωάννης Καβαδάς. Παρών ήταν και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.
Παρόντες ήταν εκπρόσωποι από τα 14 αγροτικά μπλόκα που συμμετείχαν και στη χθεσινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.
Στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης βρέθηκε το ζήτημα των ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ. Ο ΑΤΑΚ (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου) μέχρι σήμερα δηλώνονταν και με επίσημες δηλώσεις. Πλέον και μετά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΚΕ, απαιτείται πλήρης τεκμηρίωση, με αποτέλεσμα πολλοί αγρότες, μετά τους διασταυρωτικούς ελέγχους, έμειναν εκτός πληρωμών. Το πρόβλημα αφορά κυρίως αγροτεμάχια τα οποία οι αγρότες εκμισθώνουν από τρίτους και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι μεταβιβάσεις.
Κυβερνητικές πηγές εξηγούσαν ότι το θέμα είναι σύνθετο και δύσκολο, λόγω προβλημάτων σε κληρονομικές μεταβιβάσεις, πολλές από τις οποίες είχαν γίνει χειρόγραφα.
Πριν τη σύσκεψη, ο Γιάννης Παναγής, από τον Πανσερραϊκό Σύλλογο Αγροτών δήλωσε ότι το πρόβλημα αφορά 80.000 ΑΦΜ, εκ των οποίων τα 4.000 εντοπίζονται στις Σέρρες. Αφού ολοκληρώθηκε η συνάντηση, οι αγρότες αναμένεται να ενημερώσουν τον αγροτικό κόσμο και να λάβουν τις αποφάσεις τους.
3,5 ώρες κράτησε η συνάντηση
Στη συνάντηση μετείχαν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, οι υφυπουργοί Χρήστος Κέλλας και Γιάννης Ανδριανός, ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, καθώς και οι διοικητές της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής και του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιωάννης Καβαδάς. Παρών ήταν και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.
Παρόντες ήταν εκπρόσωποι από τα 14 αγροτικά μπλόκα που συμμετείχαν και στη χθεσινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.
Στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης βρέθηκε το ζήτημα των ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ. Ο ΑΤΑΚ (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου) μέχρι σήμερα δηλώνονταν και με επίσημες δηλώσεις. Πλέον και μετά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΚΕ, απαιτείται πλήρης τεκμηρίωση, με αποτέλεσμα πολλοί αγρότες, μετά τους διασταυρωτικούς ελέγχους, έμειναν εκτός πληρωμών. Το πρόβλημα αφορά κυρίως αγροτεμάχια τα οποία οι αγρότες εκμισθώνουν από τρίτους και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι μεταβιβάσεις.
Κυβερνητικές πηγές εξηγούσαν ότι το θέμα είναι σύνθετο και δύσκολο, λόγω προβλημάτων σε κληρονομικές μεταβιβάσεις, πολλές από τις οποίες είχαν γίνει χειρόγραφα.
Πριν τη σύσκεψη, ο Γιάννης Παναγής, από τον Πανσερραϊκό Σύλλογο Αγροτών δήλωσε ότι το πρόβλημα αφορά 80.000 ΑΦΜ, εκ των οποίων τα 4.000 εντοπίζονται στις Σέρρες. Αφού ολοκληρώθηκε η συνάντηση, οι αγρότες αναμένεται να ενημερώσουν τον αγροτικό κόσμο και να λάβουν τις αποφάσεις τους.
