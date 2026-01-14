Τσιάρας για αγρότες: Η Πολιτεία δεν μπορεί να λειτουργεί με εμμονές, εγωισμούς και πείσματα, περιμένουμε την απάντησή τους

Αναφορικά με το αν οι αγρότες έμειναν ικανοποιημένοι από τη συνάντηση, ο εκπρόσωπός τους κράτησε επιφυλακτική στάση, επισημαίνοντας ότι τον τελικό λόγο έχουν οι ίδιοι οι παραγωγοί. Όπως είπε, οι εκπρόσωποι μεταφέρουν τις θέσεις και τα αιτήματα των μπλόκων, όμως η αξιολόγηση των αποφάσεων θα γίνει από τη βάση.

Ο Παναγιώτης Περράκης Πρόεδρος Αλιέων Βόλου -Μαγνησίας ανέφερε: εμείς δεν κατεβαίνουμε για έναν προσχηματικό διάλογο, πρέπει να διεκδικήσουμε αυτά που ζητάει ο κάθε κλάδος. Είμαστε ένας πρωτογενής τομέας και έχουμε τέσσερις κλάδους. Αγρότες, κτηνοτρόφους, αλιείς, μελισσοκόμους. Θέλω να διευκρινίσω ότι δεν είμαι μόνος μου. Εκπρόσωπό κάποιος συλλόγους και κάποιες χιλιάδες ατόμων και στην Μαγνησία και στην Θεσσαλία αλλά κάποιους ελεύθερους αλιείς από όλη την Ελλάδα.



δήλωσε μετά την συνάντηση: « Περιμένουμε μέσα από τον διάλογο να δώσουμε στην κυβέρνηση όλα τα προβλήματα να τα καταλάβει. Δεν θα βρούμε λύση σε όλα γιατί θα βρίσκαμε και πιο μπροστά. Να προσπαθήσουμε να τους δώσουμε να καταλάβουν πόσο σοβαρά είναι τα προβλήματα, να τους τα θέσουμε στο τραπέζι, να τα καταλάβουν, να τα κατανοήσουν και από εκεί και πέρα ας τους φωτίσει ο Θεός, τι θα κάνουν για το αύριο του αγρότη. Αν θέλουν τελικά πρωτογενή τομέα, ναι ή όχι. Θα συνεδριάσουμε και θα δούμε ξανά, θα δούμε αν αντέχει ο κόσμος. Πιστεύω ότι θα αντέξει. Μετά θα πάρουμε και την κοινωνία μαζί μας και ότι γίνει ας γίνει. Όλα είναι κόκκινη γραμμή, όταν είναι θέμα επιβίωσης. Την κόκκινη γραμμή την βάλαμε την Κυριακή που είχαμε κάνει την συνέλευση στα Μάλγαρα. Κόκκινη γραμμή είναι η Mercosurγια μένα κανονικά θα έπρεπε να κάνουμε αυτήν την στιγμή τα τριήμερα».





3,5 ώρες κράτησε η συνάντηση

: «Περιμένουμε εγγυήσεις και απαντήσεις από την κυβέρνηση για τον δημοσιονομικό χώρο, για να υπάρξει επιβίωση στους αγρότες. Να υπάρξει μια ανάσα αλλά και μια προοπτική για το αύριο. Ως μπλόκο Νίκαιας καταδικάζουμε για μια ακόμα φορά το συμβάν που έγινε με τους αγρότες, με τις ζημιές που έγιναν στα τρακτέρ τους, οι οποίες έχουν αποκατασταθεί από την Συντονιστική επιτροπή του μπλόκου της Νίκαιας και τα έχουν πάρει στο σπίτι τους. Δεν μπορούσαν να μείνουν πια τα τρακτέρ εκεί από την στιγμή που με δική τους ευθύνη δεν έδειξαν τον σεβασμό στους συναδέρφους τους και έφυγαν σε μια συνάντηση που δεν εκπροσωπούσαν κανέναν παρά μονό τον εαυτό τους. Ζητάμε το υλικό από τις κάμερες, καθώς πρόκειται για μια εσκεμμένη ενέργεια που σκοπό είχε την διάλυση του μπλόκου της Νίκαιας. Δεν τα κατάφεραν, δεν θα τα καταφέρουν και θα πάμε όλοι μαζί, ενωμένα τα μπλόκα στον πρωθυπουργό και θα απαιτήσουμε την επιβίωση μας».Στη συνάντηση μετείχαν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, οι υφυπουργοί Χρήστος Κέλλας και Γιάννης Ανδριανός, ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, καθώς και οι διοικητές της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής και του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιωάννης Καβαδάς. Παρών ήταν και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.Παρόντες ήταν εκπρόσωποι από τα 14 αγροτικά μπλόκα που συμμετείχαν και στη χθεσινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.Στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης βρέθηκε το ζήτημα των ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ. Ο ΑΤΑΚ (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου) μέχρι σήμερα δηλώνονταν και με επίσημες δηλώσεις. Πλέον και μετά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΚΕ, απαιτείται πλήρης τεκμηρίωση, με αποτέλεσμα πολλοί αγρότες, μετά τους διασταυρωτικούς ελέγχους, έμειναν εκτός πληρωμών. Το πρόβλημα αφορά κυρίως αγροτεμάχια τα οποία οι αγρότες εκμισθώνουν από τρίτους και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι μεταβιβάσεις.Κυβερνητικές πηγές εξηγούσαν ότι το θέμα είναι σύνθετο και δύσκολο, λόγω προβλημάτων σε κληρονομικές μεταβιβάσεις, πολλές από τις οποίες είχαν γίνει χειρόγραφα.Πριν τη σύσκεψη, ο Γιάννης Παναγής, από τον Πανσερραϊκό Σύλλογο Αγροτών δήλωσε ότι το πρόβλημα αφορά 80.000 ΑΦΜ, εκ των οποίων τα 4.000 εντοπίζονται στις Σέρρες. Αφού ολοκληρώθηκε η συνάντηση, οι αγρότες αναμένεται να ενημερώσουν τον αγροτικό κόσμο και να λάβουν τις αποφάσεις τους.