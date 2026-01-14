Ολοκληρώθηκε έπειτα από 3,5 ώρες η συνάντηση των αγροτών με Χατζηδάκη και Τσιάρα
Παρόντες ήταν εκπρόσωποι από τα 14 αγροτικά μπλόκα που συμμετείχαν και στη χθεσινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό
Τουλάχιστον 3,5 ώρες διήρκεσε η σύσκεψη με τους εκπροσώπους των αγροτών στα γραφεία της αντιπροεδρίας της κυβέρνησης, υπό τον αντιπρόεδρο Κωστή Χατζηδάκη.
Στη συνάντηση μετείχαν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, οι υφυπουργοί Χρήστος Κέλλας και Γιάννης Ανδριανός, ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, καθώς και οι διοικητές της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής και του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιωάννης Καβαδάς. Παρών ήταν και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.
Παρόντες ήταν εκπρόσωποι από τα 14 αγροτικά μπλόκα που συμμετείχαν και στη χθεσινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.
Στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης βρέθηκει το ζήτημα των ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ. Ο ΑΤΑΚ (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου) μέχρι σήμερα δηλώνονταν και με επίσημες δηλώσεις. Πλέον και μετά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΚΕ, απαιτείται πλήρης τεκμηρίωση, με αποτέλεσμα πολλοί αγρότες, μετά τους διασταυρωτικούς ελέγχους, έμειναν εκτός πληρωμών. Το πρόβλημα αφορά κυρίως αγροτεμάχια τα οποία οι αγρότες εκμισθώνουν από τρίτους και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι μεταβιβάσεις.
Κυβερνητικές πηγές εξηγούσαν ότι το θέμα είναι σύνθετο και δύσκολο, λόγω προβλημάτων σε κληρονομικές μεταβιβάσεις, πολλές από τις οποίες είχαν γίνει χειρόγραφα.
Πριν τη σύσκεψη, ο Γιάννης Παναγής, από τον Πανσερραϊκό Σύλλογο Αγροτών δήλωσε ότι το πρόβλημα αφορά 80.000 ΑΦΜ, εκ των οποίων τα 4.000 εντοπίζονται στις Σέρρες.
Αφού ολοκληρώθηκε η συνάντηση, οι αγρότες αναμένεται να ενημερώσουν τον αγροτικό κόσμο και να λάβουν τις αποφάσεις τους.
