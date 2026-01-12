Μαδρίτη: Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Βασιλιά της Ισπανίας Φελίπε, δείτε βίντεο
Ο πρωθυπουργός μετέβη στο μετέβη στο Βασιλικό Ανάκτορο Θαρθουέλα
Επίσκεψη στην Ισπανία πραγματοποιεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Έλληνας πρωθυπουργός συναντήθηκε νωρίτερα με τον Ισπανό ομόλογό του Πέδρο Σάντσεθ και αμέσως μετά μετέβη στο Βασιλικό Ανάκτορο Θαρθουέλα όπου έγινε δεκτός από τον Βασιλιά της Ισπανίας Φελίπε.
Η συνάντηση Μητσοτάκη - Φελίπε έγινε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα. Τον Έλληνα πρωθυπουργό συνόδευε ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης και ο επικεφαλής του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού, πρέσβης Μίλτων Νικολαΐδης.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης του κ. Μητσοτάκη με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, επιβεβαιώθηκε η αμοιβαία βούληση για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων, με έμφαση στον τομέα της οικονομίας και της άμυνας, καθώς και για ενίσχυση της συνεργασίας σε ζητήματα αμοιβαίου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος με έμφαση στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.
Συγκεκριμένα, συζητήθηκε ο συντονισμός Ελλάδας και Ισπανίας σε ζητήματα που αφορούν τη στήριξη της Πολιτικής Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, καθώς και την υλοποίηση των συστάσεων της έκθεσης Draghi.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη κοινών ευρωπαϊκών επενδύσεων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος με κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στη βάση των εκθέσεων Draghi και Letta, δίνοντας έμφαση στον τομέα της άμυνας και κοινών αμυντικών έργων, όπως μια ευρωπαϊκή ασπίδα αεράμυνας.
Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής συλλογικής ασφάλειας, καθώς και διερεύνησης προοπτικής ελληνοϊσπανικών συνεργειών στην άμυνα.
Συζητήθηκαν ακόμη ζητήματα και πρωτοβουλίες των δύο χωρών που αφορούν την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο.
Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση την κατάσταση στην Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή και την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων για τη Γάζα, καθώς και για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο.
