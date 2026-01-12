Γεωργιάδης: Επέστρεψαν στον ΕΟΔΥ οι παρανόμως απολυθέντες του ΚΕΕΛΠΝΟ επί Πολάκη
Γεωργιάδης: Επέστρεψαν στον ΕΟΔΥ οι παρανόμως απολυθέντες του ΚΕΕΛΠΝΟ επί Πολάκη
«Έκλεισε ένας κύκλος μίσους και πολιτικών διώξεων» αναφέρει ο υπουργός Υγείας
Ανάρτηση για την επιστροφή των πρώην εργαζομένων του ΚΕΕΛΠΝΟ έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέροντας ότι, οκτώ χρόνια μετά την απόλυσή τους, όλοι επανήλθαν στην εργασία τους ως υπάλληλοι του ΕΟΔΥ.
Όπως σημειώνει στην ανάρτησή του, οι απολύσεις είχαν γίνει με εντολή του τότε αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλος Πολάκης, όταν οι εργαζόμενοι υπηρετούσαν στο ΚΕΕΛΠΝΟ. Σύμφωνα με τον ίδιο, «ένας κύκλος μίσους και πολιτικών διώξεων έληξε με απόλυτη ήττα των συκοφαντών», κάνοντας ειδική αναφορά στον κ. Πολάκη.
Ο υπουργός Υγείας χαρακτηρίζει τη σημερινή εξέλιξη ως πλήρη δικαίωση των εργαζομένων, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί «μια διαρκή υπενθύμιση σε όσους ασκούν εξουσία ότι δεν πρέπει να καταχρώνται αυτής». Παράλληλα, αναφέρεται στην περίπτωση του Σταμάτη Πούλη, ο οποίος, όπως σημειώνει, αποδέχθηκε αρχικά τον διορισμό του, αλλά στη συνέχεια παραιτήθηκε, επιλέγοντας να συνεχίσει τη ζωή του διαφορετικά, «δικαιωμένος», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:
«Σήμερα μετά από 8 χρόνια από την απόλυση τους από το τότε ΚΕΛΠΝΟ με εντολή του
@pavpol2222
επέστρεψαν ως υπάλληλοι του νυν ΕΟΔΥ όλοι οι παρανόμως απολυθέντες. Ένας κύκλος μίσους και πολιτικών διώξεων έληξε με απόλυτη ήττα των συκοφαντών και κυρίως του κ. Πολάκη. Η σημερινή τους δικαίωση ας είναι μια διαρκής υπενθύμιση σε όσους ασκούν εξουσία ότι δεν πρέπει να καταχρώνται αυτής. Ο
@stamatispoulis
αφού αποδέχθηκε τον διορισμό του στην συνέχεια παραιτήθηκε για να συνεχίσει την ζωή του διαφορετικά αλλά δικαιωμένος!»
Σήμερα μετά από 8 χρόνια από την απόλυση τους από το τότε ΚΕΛΠΝΟ με εντολή του @pavpol2222 επέστρεψαν ως υπάλληλοι του νυν ΕΟΔΥ όλοι οι παρανόμως απολυθέντες. Ένας κύκλος μίσους και πολιτικών διώξεων έληξε με απόλυτη ήττα των συκοφαντών και κυρίως του κ. Πολάκη. Η σημερινή τους… pic.twitter.com/SqFP3usH0y— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 12, 2026
