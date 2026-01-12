Γεωργιάδης: Η Καρυστιανού έχει ξεκινήσει στραβά για 3 λόγους - Πάει να ανταγωνιστεί Βελόπουλο και Ζωή
Έχει ξεκινήσει στραβά, είπε για τη Μαρία Καρυστιανού - «Οι δύο βασικοί αντίπαλοί της είναι Βελόπουλος και Κωνσταντοπούλου»
Την εκτίμηση ότι η Μαρία Καρυστιανού «έχει ξεκινήσει στραβά» έκανε το πρωί της Δευτέρας ο Άδωνις Γεωργιάδης. Όπως είπε «έκανε τη δήλωση ότι της έδωσαν λεφτά για να μην κάνει κόμμα και εγώ την έχω προκαλέσει να μας πει ποιοι της πρόφεραν λεφτά και πόσα, αλλά δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο. Ευαγγελίζεται το όλα στο φως και την κάθαρση αλλά για τους άλλους. Όσον αφορά την ίδια δεν λέει τίποτα. Δεύτερον η εικόνα με τον Καραχάλιο και τη συριανή μοναχή και τα αραμαϊκά έχουν δώσει μια εικόνα γραφικότητας. Τρίτον τσακωμός με τους υπόλοιπους συγγενείς θυμάτων, δεν την ευνοεί».
Λέγοντας στην ΕΡΤ πως «η τάση από τις δημοσκοπήσεις λέει ότι η ΝΔ δεν επηρεάζεται» από ένα ενδεχόμενο κόμμα Καρυστιανού, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι «ο λόγος και αυτό που συμβολίζει η κυρία Καρυστιανού έχει πέραση σε ακροδεξιούς και ακροαριστερούς. Είναι το λεγόμενο αντισυστημικό ρεύμα που δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Προσπαθεί να συγκεντρώσει το μεγαλύτερο δυνατό κομμάτι από τον αντισυστημισμό».
«Η ίδια έχει προφανώς πολιτική ταυτότητα δεξιά, είναι με την εκκλησία, με τα δεξιά πράγματα γι' αυτό προβλέπω μεγάλη σύγκρουση με τον Βελόπουλο. Στην ουσία πάει να ανταγωνιστεί περισσότερο τον Βελόπουλο ενώ έχει ως κύρια πλατφόρμα τα Τέμπη και γι' αυτό θα συγκρουστεί με την Κωνσταντοπούλου. Οι δύο βασικοί αντίπαλοί της είναι Βελόπουλος και Κωνσταντοπούλου» συνέχισε ο υπουργός Υγείας.
Όσον αφορά τους αγρότες, ο Άδωνις Γεωργιάδης, σχολίασε ενόψει της συνάντησης της Τρίτης ότι «δεν θυμάμαι πρωθυπουργό που να είναι τόσο ανοιχτός σε συνάντηση για να μην πω υποχωρητικός για να τους χωρέσει να συμμετέχουν όλοι μαζί παρά τις διαφορές τους. Δεν ξέρω αν είναι δουλειά του πρωθυπουργού να υποχωρεί σε αυτά».
«Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό με τα μπλόκα γιατί δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στην κοινωνία και την οικονομία» συμπλήρωσε ενώ τάχθηκε «πάντα υπέρ της εφαρμογής των νόμων. Το κλείσιμο των δρόμων είναι βαριά παράβαση. Μια παρατεταμένη παρακώλυση δεν είναι δικαίωμα. Το δικαίωμα των κινητοποιήσεων τελειώνει εκεί που παραβιάζεται του άλλου. Δικαίωμα έχει και ο ξενοδόχος και ο τουρίστας και ο ταξιδιώτης. Στην Ελλάδα έχουμε μια τάση όποιος διαμαρτύρεται να λέει ότι έχει δίκιο, ενίοτε μπορεί να έχει και άδικο»
Επανέλαβε, τέλος, την έκκλησή του προς όλους να εμβολιαστούν κατά της γρίπης. Όπως είπε «έχουμε δυστυχώς μεγάλη πίεση στις εφημερίες από τη γρίπη. Είναι πολύ κρίμα, το εμβόλιο μπορείτε ακόμα να το κάνετε».
«Επειδή έχουμε το δεύτερο κύμα τον Φεβρουάριο, μπορεί να είμαστε καλύτερα από ό,τι είμαστε τώρα. Το εμβόλιο το κάνουμε 70 χρόνια, είναι πολύ εύκολο πράγμα. Τις τελευταίες 10 ημέρες έχουμε όλο και πιο αυξημένες εισαγωγές, κρεβάτια, ΜΕΘ λόγω γρίπης. Η γρίπη η φετινή είναι πολύ ισχυρή, μην ρισκάρετε, κάντε το εμβόλιο» κατέληξε ο Άδωνις Γεωργιάδης.
«Η γρίπη είναι πολύ ισχυρή φέτος, μην ρισκάρετε»
