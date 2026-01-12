ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Έκκληση Γεωργιάδη για εμβολιασμό κατά της γρίπης: Οι εφημερίες πιέζονται από ανεμβολίαστους, το εμβόλιο είναι δοκιμασμένο 70 χρόνια
ΕΛΛΑΔΑ
Εμβολιασμός Εμβόλιο γρίπης Γρίπη Άδωνις Γεωργιάδης Υπουργός Υγείας

Έκκληση Γεωργιάδη για εμβολιασμό κατά της γρίπης: Οι εφημερίες πιέζονται από ανεμβολίαστους, το εμβόλιο είναι δοκιμασμένο 70 χρόνια

«Ακόμη και τώρα να το κάνετε θα κάνει μεγάλη διαφορά» τονίζει ο υπουργός Υγείας

Δημόσια έκκληση για εμβολιασμό κατά της γρίπης απηύθυνε με ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως τονίζει στην ανάρτησή του «στις εφημερίες των Νοσοκομείων του ΕΣΥ πλέον υπάρχει τεράστια πίεση από ανεμβολίαστους ανθρώπους με γρίπη».

«Είναι κρίμα και να ταλαιπωρείτε τους εαυτούς σας και να επιβαρύνετε το ΕΣΥ, επειδή δεν κάνατε ένα απλό αντιγριπικό εμβόλιο» συνεχίζει ο υπουργός Υγείας.

Ειδικά, δε, για το εμβόλιο κατά της γρίπης γράφει πως «ούτε mRNA είναι, ούτε τίποτε, δοκιμασμένο 70 χρόνια. Σας το δίνουμε δωρεάν σε όλα τα φαρμακεία».

«Σας παρακαλώ κάντε και τώρα το εμβόλιο, η γρίπη θερίζει πραγματικά πλέον είναι κρίμα. Ακόμη και τώρα να το κάνετε θα κάνει μεγάλη διαφορά» καταλήγει στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

