Εμφάνιση... Παπασπιτούλη: Να πάνε μαζί Καρυστιανού και Τσίπρας!
Εμφάνιση... Παπασπιτούλη: Να πάνε μαζί Καρυστιανού και Τσίπρας!
Πολιτικό «real estate» από τον πρώην ευρωβουλευτή με τα 32 ακίνητα, προτείνει... κοινό σπίτι για Τσίπρα και Καρυστιανού
Με ανάρτησή του στα social media o τέως ευρωβουλευτής της Νέας Αριστεράς με τα 32 ακίνητα, Δημήτρης Παπαδημούλης, καλεί σε συνεργασία τα υπό ίδρυση κόμματα του -άλλοτε συνοδοιπόρου του- Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού.
Αναλυτικά στην ανάρτηση ο Δημήτρης Παπαδημούλης αναφέρει: «Για να φύγει η Κυβέρνηση της ακρίβειας, των σκανδάλων και της διαφθοράς, απαιτείται η συνεργασία όλης της δημοκρατικής αντιπολίτευσης μαζί με τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού. Κανένας δεν μπορεί μόνος του!».
Έχοντας αποχωρήσει προ περίπου δύο ετών από την ενεργό πολιτική, ο άλλοτε ευρωβουλευτής, που ταύτισε την πολιτική του καριέρα με την... απόκτηση ακινήτων, επιλέγει να τοποθετηθεί στα σενάρια των τελευταίων ημερών, προτείνοντας, ως... ειδικός στο real estate, ένα... κοινό σπίτι για Τσίπρα και Καρυστιανού.
Απαντώντας, μάλιστα, στις αντιδράσεις κάτω από την ανάρτησή του στο Facebook, τις αποδίδει συλλήβδην σε... τρολ. «Τα τρολ και οι φανατικοί της ΝΔ αντιδρούν μόλις ακούν για την ανάγκη συνεργασίας για να φύγει επιτέλους η Κυβέρνηση της ακρίβειας, των σκανδάλων και της διαφθοράς. Αναμενόμενο. Αυτοί την δουλειά τους και εμείς την δικιά μας» γράφει χαρακτηριστικά.
Αναλυτικά στην ανάρτηση ο Δημήτρης Παπαδημούλης αναφέρει: «Για να φύγει η Κυβέρνηση της ακρίβειας, των σκανδάλων και της διαφθοράς, απαιτείται η συνεργασία όλης της δημοκρατικής αντιπολίτευσης μαζί με τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού. Κανένας δεν μπορεί μόνος του!».
Έχοντας αποχωρήσει προ περίπου δύο ετών από την ενεργό πολιτική, ο άλλοτε ευρωβουλευτής, που ταύτισε την πολιτική του καριέρα με την... απόκτηση ακινήτων, επιλέγει να τοποθετηθεί στα σενάρια των τελευταίων ημερών, προτείνοντας, ως... ειδικός στο real estate, ένα... κοινό σπίτι για Τσίπρα και Καρυστιανού.
Απαντώντας, μάλιστα, στις αντιδράσεις κάτω από την ανάρτησή του στο Facebook, τις αποδίδει συλλήβδην σε... τρολ. «Τα τρολ και οι φανατικοί της ΝΔ αντιδρούν μόλις ακούν για την ανάγκη συνεργασίας για να φύγει επιτέλους η Κυβέρνηση της ακρίβειας, των σκανδάλων και της διαφθοράς. Αναμενόμενο. Αυτοί την δουλειά τους και εμείς την δικιά μας» γράφει χαρακτηριστικά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα