Πηγαδάκι Δένδια, Πλεύρη, Bορίδη στη Βουλή: Η ατάκα του υπουργού Mετανάστευσης για τη Μελόνι
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Νίκος Δένδιας Θάνος Πλεύρης Μάκης Βορίδης

Πηγαδάκι Δένδια, Πλεύρη, Bορίδη στη Βουλή: Η ατάκα του υπουργού Mετανάστευσης για τη Μελόνι

Ο σπαρταριστός διάλογος ξεκίνησε όταν ο Μάκης Βορίδης είπε ότι θα κάτσει δεξιά γιατί δεν του αρέσει το κέντρο

Πηγαδάκι Δένδια, Πλεύρη, Bορίδη στη Βουλή: Η ατάκα του υπουργού Mετανάστευσης για τη Μελόνι
11 ΣΧΟΛΙΑ
Πηγαδάκι και χαλαρή πολιτική συζήτηση έστησαν στο διάδρομο της Βουλής ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με τον Υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη και τον Μάκη Βορίδη.

Όταν έγιναν αντιληπτοί από τους δημοσιογράφους που ζήτησαν να τους φωτογραφίσουν ο Μάκης Βορίδης αστειευόμενος είπε «Εγώ να κάτσω δεξιά, γιατί είμαι κανονικός δεξιός. Δεν μου αρέσει το Κέντρο».

Ο Νίκος Δένδιας δεν άφησε την ατάκα αναπάντητη λέγοντας: 
«Δηλαδή εμένα, μου αρέσει;», ενώ ο Θάνος Πλεύρης πρόσθεσε:
«Καλά, να κάτσω εγώ αριστερά. Αλλωστε στο πρόσφατο συνέδριο, που συμμετείχα, μπροστά στη Μελόνι, ένιωσα αριστερός».

Πηγαδάκι Δένδια, Πλεύρη, Bορίδη στη Βουλή: Η ατάκα του υπουργού Mετανάστευσης για τη Μελόνι
11 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης