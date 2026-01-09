Πηγαδάκι Δένδια, Πλεύρη, Bορίδη στη Βουλή: Η ατάκα του υπουργού Mετανάστευσης για τη Μελόνι
Ο σπαρταριστός διάλογος ξεκίνησε όταν ο Μάκης Βορίδης είπε ότι θα κάτσει δεξιά γιατί δεν του αρέσει το κέντρο
Πηγαδάκι και χαλαρή πολιτική συζήτηση έστησαν στο διάδρομο της Βουλής ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με τον Υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη και τον Μάκη Βορίδη.
Όταν έγιναν αντιληπτοί από τους δημοσιογράφους που ζήτησαν να τους φωτογραφίσουν ο Μάκης Βορίδης αστειευόμενος είπε «Εγώ να κάτσω δεξιά, γιατί είμαι κανονικός δεξιός. Δεν μου αρέσει το Κέντρο».
Ο Νίκος Δένδιας δεν άφησε την ατάκα αναπάντητη λέγοντας:
«Δηλαδή εμένα, μου αρέσει;», ενώ ο Θάνος Πλεύρης πρόσθεσε:
«Καλά, να κάτσω εγώ αριστερά. Αλλωστε στο πρόσφατο συνέδριο, που συμμετείχα, μπροστά στη Μελόνι, ένιωσα αριστερός».
