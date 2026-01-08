Διαβουλεύσεις για συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό με τερματισμό των μπλόκων
Αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση και ανοιχτοί δρόμοι οι δύο όροι της κυβέρνησης για διάλογο με τους αγρότες - Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης
Η αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση των αγροτών από όλη την Ελλάδα και ο τερματισμός των κινητοποιήσεων στους δρόμους είναι οι δύο όροι της κυβέρνησης για διάλογο, όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.
Σύμφωνα με πληροφορίες σε εξέλιξη είναι παρασκηνιακές διαβουλεύσεις προκειμένου να προγραματιστεί μια συνάντηση των αγροτοσυνδικαλιστών με τον πρωθυπουργό, με μοναδική προϋπόθεση από την πλευρά της κυβέρνησης να τερματιστούν άμεσα οι αποκλεισμοί των δρόμων .
Χαρακτηριστική της κινητικότητας είναι το πρωί της Πέμπτης, αγροτοσυνδικαλιστές της Λάρισας έλεγαν σε δημοσιογράφους ότι εφόσον υπάρξει πρόσκληση από το Μέγαρο Μαξίμου, τότε οι αγρότες είναι διατεθειμένοι να αποχωρήσουν από τα μπλόκα.
«Δεν έχουμε πει ποτέ όχι στον διάλογο και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι είναι διαθέσιμος με δύο προϋποθέσεις και μία επισήμανση. Η επισήμανση είναι ότι δεν υπάρχει χώρος δημοσιονομικός ή δυνατότητα με βάση και τους κανόνες της Ε.Ε. για περισσότερα μέτρα. Άρα, είναι αναγκαίος ο διάλογος, αλλά δεν υπάρχει περιθώριο για παραπάνω μέτρα. Αυτή είναι η επισήμανση», τόνισε από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στους δύο όρους της κυβέρνησης, που χαρακτήρισε «αυτονόητους», ζητώντας τον τερματισμό των κινητοποιήσεων στα μπλόκα. «Ο πρώτος όρος είναι η αντιπροσωπεία να είναι αντιπροσωπευτική από όλη την Ελλάδα και ο δεύτερος όρος είναι να σταματήσουν αυτές οι κινητοποιήσεις. Διάλογος είτε με εκπροσώπους των Υπουργείων ή τον ίδιο τον Υπουργό είτε με τον Πρωθυπουργό με αυτή την ταλαιπωρία των πολιτών να συνεχίζεται, δεν μπορεί να συμβεί σε καμία περίπτωση. Αναμένουμε, λοιπόν, από εκείνους με όλη την καλή διάθεση», είπε.
