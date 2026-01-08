Τσιάρας: Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να κλείσει τη χώρα, η εκβιαστική λογική δεν δημιουργεί πλαίσιο διαλόγου

Ο πρωθυπουργός πάντα έχει διάθεση να συναντηθεί με τους αγρότες, αλλά δεν μπορεί να γίνεται μια τέτοια συνάντηση εν μέσω πιεστικών καταστάσεων με μπλόκα, τα οποία θα κόβουν την Ελλάδα στα δύο»