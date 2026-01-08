Βουλή: Διακομματική επιτροπή για τα προβλήματα των αγροτών
Βουλή: Διακομματική επιτροπή για τα προβλήματα των αγροτών
Την πρόταση για διακομματική επιτροπή κατέθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
Το «πράσινο φως» για την σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής που θα συζητήσει προτάσεις ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα άναψαν τα μέλη της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής.
Υπενθυμίζεται πως την πρόταση για διακομματική επιτροπή κατέθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Πρόεδρος της Επιτροπής θα είναι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Οικονόμου ενώ το προεδρείο θα είναι διακομματικό με Αντιπρόεδρο από το ΠΑΣΟΚ και γραμματέα από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Κατά την ίδια συνεδρίαση της Διάσκεψης ο Πρόεδρος της Βουλής ενημέρωσε τους βουλευτές ότι εντός Ιανουαρίου θα αρχίσουν οι συνεδριάσεις της Διάσκεψης με θέμα την κάλυψη κενών θέσεων σε ανεξάρτητες αρχές ενώ εντός του προσεχούς διαστήματος ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης θα ενημερώσει την αρμόδια επιτροπή για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα.
