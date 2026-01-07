Μητσοτάκης: Ουσιαστικό βήμα στήριξης των αγροτών η πρόταση της Κομισιόν για πόρους 45 δισ. ευρώ

«Η πρόταση δείχνει ότι η φωνή της Ελλάδας στην Ευρώπη ακούγεται πιο δυνατά και πιο καθαρά» αναφέρει ο πρωθυπουργός λίγο πριν την ανακοίνωση των μέτρων