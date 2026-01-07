Μητσοτάκης: Ουσιαστικό βήμα στήριξης των αγροτών η πρόταση της Κομισιόν για πόρους 45 δισ. ευρώ
Μητσοτάκης: Ουσιαστικό βήμα στήριξης των αγροτών η πρόταση της Κομισιόν για πόρους 45 δισ. ευρώ
«Η πρόταση δείχνει ότι η φωνή της Ελλάδας στην Ευρώπη ακούγεται πιο δυνατά και πιο καθαρά» αναφέρει ο πρωθυπουργός λίγο πριν την ανακοίνωση των μέτρων
Την πρωτοβουλία της προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την άμεση κινητοποίηση πόρων 45 δισ. ευρώ προς τον αγροτικό τομέα χαιρέτισε, με ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για ένα «ουσιαστικό βήμα στήριξης των Ελλήνων και Ευρωπαίων αγροτών».
«Πρόκειται για μια πρόταση που δείχνει ότι η φωνή της Ελλάδας στην Ευρώπη ακούγεται πιο δυνατά και πιο καθαρά», τόνισε ο πρωθυπουργός, λίγο πριν την ανακοίνωση των κυβερνητικών μέτρων για τους αγρότες.
Ο πρωθυπουργός τονίζει παράλληλα ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει με συνέπεια μια ισχυρή Κοινή Αγροτική Πολιτική και για την περίοδο 2028-2034, υπογραμμίζοντας πως «το παρόν και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα αποτελεί εθνική προτεραιότητα».
Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη
