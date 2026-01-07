Ανακοινώνεται το πακέτο για τους αγρότες: Τι προβλέπει για αγροτικό ρεύμα, πετρέλαιο, αποζημιώσεις και επιδοτήσεις
Στις 12 οι ανακοινώσεις από Χατζηδάκη, Τσιάρα, Παπαστεργίου - Προετοιμασία και για σκληρή γραμμή για την προοπτική κλιμάκωσης των αγροτικών κινητοποιήσεων από αύριο
Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι ένα κυβερνητικό κουαρτέτο αποτελούμενο από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και τον υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά αναμένεται να ανακοινώσει και να εξειδικεύσει ένα πλαίσιο αρκετών παρεμβάσεων στην κατεύθυνση της στήριξης του πρωτογενούς τομέα.
Ένα πακέτο που θα μπορούσε να έχει συνδιαμορφωθεί με τους αγρότες, αν είχαν προσέλθει σε διάλογο, πλην όμως η κυβέρνηση πλέον παρουσιάζει μόνη και θα νομοθετήσει και μόνη αν χρειαστεί. Και αυτό γιατί, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, η κυβέρνηση νομοθετεί για τους πολλούς και όχι μόνo για τους λίγους αγροτοσυνδικαλιστές που είναι στα μπλόκα ανά τη χώρα.
Το πακέτο των κυβερνητικών μέτρων δεν είναι αμελητέο και για πρώτη φορά φαίνεται ότι τα κυβερνητικά στελέχη θα έχουν την προσοχή των μπλόκων που περιμένουν να ακούσουν την εξειδίκευση των μέτρων. Βεβαίως, κυβερνητικά στελέχη εξηγούν ότι το προς ανακοίνωση σχέδιο δεν είναι διαπραγματεύσιμο στις βασικές του παραμέτρους. Θα ήταν, αν είχε προηγηθεί διάλογος, πλέον όμως έχει χαρακτήρα…take it or leave it ως προς τη συνέχιση των μπλόκων.
Η άλλη βασική ρύθμιση αφορά το αγροτικό πετρέλαιο, για το οποίο θα υπάρξει μια ειδική εφαρμογή που θα λαμβάνει υπόψιν την κατανάλωση ενός εκάστου αγρότη τα προηγούμενα χρόνια. Με την εν λόγω εφαρμογή οι αγρότες θα παίρνουν πετρέλαιο στην αντλία αφαιρούμενου του ΕΦΚ, ενώ υπό συζήτηση ήταν μέχρι πρότινος και η αναθεώρηση των επιδοτούμενων ανά καλλιέργεια λίτρων πετρελαίου που χρονολογούνται από το 2015.
Στην εξίσωση επίσης μπαίνει η επιπρόσθετη επιδότηση 160 εκατομμυρίων ευρώ για απώλεια εισοδήματος και ζωϊκού κεφαλαίου, η επιδότηση από τον ΕΛΓΑ στο 100% για τις ασφαλισμένες ζημιές κ.ο.κ. Επίσης, η παρουσία του κ. Παπαστεργίου ανάγεται στη νέα εφαρμογή για την ιχνηλάτηση πιθανών παράνομων ελληνοποιήσεων που αποτελούν «μάστιγα» για την ελληνική κτηνοτροφία.
Σε κάθε περίπτωση, σήμερα το μεσημέρι στο Μαξίμου θα γίνει και μια συζήτηση με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη ως προς τον αστυνομικό σχεδιασμό για την προοπτική κλιμάκωσης των αγροτικών κινητοποιήσεων από αύριο. Και βεβαίως, εφόσον επικρατήσει η λογική της κλιμάκωσης, η κυβέρνηση θα παίξει το χαρτί των διοικητικών και ποινικών κυρώσεων για τα τρακτέρ που είναι παρατεταγμένα στους δρόμους και των οποίων οι ιδιοκτήτες έχουν άπαντες ταυτοποιηθεί.
Τα μέτραΣτην αιχμή του δόρατος είναι η νέα ρύθμιση για το αγροτικό ρεύμα, με μια ακόμη χαμηλότερη τιμή το πολύ στα 8,2 λεπτά/ KWH για μια περίοδο δύο ετών και δυνατότητα εκ νέου ένταξης των αγροτών που έχασαν τη ρύθμιση στο πρόγραμμα ΓΑΙΑ. Θα πρέπει να σημειωθούν παρασκηνιακά οι ισχυρές ενστάσεις της ΔΕΗ, αλλά και η αναγνώριση κυβερνητικών στελεχών ότι καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν εφαρμόζει πρόγραμμα επιδότησης αγροτικού ρεύματος.
Η αστυνομική προετοιμασίαΜόλις ανακοινωθούν τα μέτρα, η κυβέρνηση θα περιμένει την απάντηση των αγροτών, οι οποίοι έχουν προαναγγείλει περαιτέρω κλιμάκωση την Πέμπτη. Φαίνεται ότι γνησίως οι αγρότες αναμένουν να ακούσουν κάτι που θα λειτουργήσει ως βαλβίδα εκτόνωσης ή τουλάχιστον αρκετοί εξ αυτών. Επειδή, όμως, η κυβέρνηση δεν θα βγάλει «λαγούς από το καπέλο», κυβερνητικά στελέχη είναι μάλλον συντηρητικά στις προσδοκίες τους από τους αγροτοσυνδικαλιστές για μια παραγωγική στάση. Άλλωστε και τις προηγούμενες εβδομάδες υπήρξαν στο παρασκήνιο μηνύματα υπέρ του διαλόγου που όμως ποτέ δεν έλαβαν σάρκα και οστά στις συνελεύσεις των μπλόκων, με αποτέλεσμα να φτάσουμε εδώ που είμαστε.
