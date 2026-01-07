Γεωργιάδης για Βαρουφάκη: Συγγνώμη που τον είπα Καραγκιόζη, ο Καραγκιόζης είναι σεβαστή φιγούρα στη λαϊκή παράδοση
Γεωργιάδης για Βαρουφάκη: Συγγνώμη που τον είπα Καραγκιόζη, ο Καραγκιόζης είναι σεβαστή φιγούρα στη λαϊκή παράδοση
«Ίσως είναι ποινικά παράνομο αυτό που έκανε με τα ναρκωτικά, να ζητήσει συγγνώμη» πρόσθεσε
Οργισμένος με τον Γιάνη Βαρουφάκη και όσα είπε για τη χρήση ναρκωτικών εμφανίστηκε για άλλη μια φορά ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος σημείωσε πως όσα είπε ο πρώην υπουργός Οικονομικών «ίσως είναι και ποινικά παράνομα» καλώντας τον, επίσης, να ζητήσει συγγνώμη για όσα είπε στο podcast της Γάιας Μερκούρη.
Αρχικά ο κ. Γεωργιάδης ζήτησε συγγνώμη για τον χαρακτηρισμό «καραγκιόζης» που έκανε για τον Γιάνη Βαρουφάκη σε ανάρτησή του λέγοντας «ο καραγκιόζης γιατί είναι σεβαστή φιγούρα στη λαϊκή παράδοση». Εξήγησε, όμως, ότι ο κ. Βαρουφάκης που «έχει γκελ στη νεολαία, είναι ο πρώτος που αναφέρεται στη χρήση ναρκωτικών όχι για να πει πόσο λάθος ήταν μπας και φρενάρει κάποιον, αλλά με τη συνήθη ελαφρότητα του "Γιάνη με ένα ν" ότι χόρευε 16 ώρες και του έκανε καλό το ecstasy και ότι μετά είχε πονοκέφαλο και προτιμάει το χόρτο, αλλά δεν βρίσκει».
«Αν κάποιο παιδί πάρει ecstasy επειδή είδε αυτόν το βλάκα και πεθάνει; Ακόμα και μισό χάπι μπορεί να προκαλέσει θάνατο, μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλικό, ανακοπή. Υπάρχουν κάποια όρια στον καθωσπρεπισμό. Δεν είναι ελαφρότητα. Αν το δικό σου παιδί πάρει, θα το πεις ελαφρότητα; Το παιδί, στην εφηβεία που είναι, ακολουθεί τα είδωλά του. Μια από τις ευθύνες που έχουν, όσοι διατυπώνουν δημόσιο λόγο, είναι να αντιλαμβάνονται ότι επηρεάζουν ανθρώπους» συνέχισε ο κ. Γεωργιάδης.
«Δεν ξέρω αν παγκόσμια έχει υπάρξει παρόμοιο περιστατικό ανθρώπου, που σε δημόσιο λόγο εκθειάζει τη χρήση σκληρών ναρκωτικών. Ο κ. Τσίπρας πρέπει να σκεφτεί πώς έκανε υπουργό Οικονομικών αυτόν τον άνθρωπο. Πιο απαράδεκτο από αυτό που έκανε ο Βαρουφάκης δεν υπάρχει, δεν είναι πλάκα, δεν έχει χιούμορ, ίσως είναι και ποινικά παράνομο αυτό που έκανε. Πρέπει να βγει και να ζητήσει συγγνώμη γι' αυτό που έκανε» κατέληξε ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Αρχικά ο κ. Γεωργιάδης ζήτησε συγγνώμη για τον χαρακτηρισμό «καραγκιόζης» που έκανε για τον Γιάνη Βαρουφάκη σε ανάρτησή του λέγοντας «ο καραγκιόζης γιατί είναι σεβαστή φιγούρα στη λαϊκή παράδοση». Εξήγησε, όμως, ότι ο κ. Βαρουφάκης που «έχει γκελ στη νεολαία, είναι ο πρώτος που αναφέρεται στη χρήση ναρκωτικών όχι για να πει πόσο λάθος ήταν μπας και φρενάρει κάποιον, αλλά με τη συνήθη ελαφρότητα του "Γιάνη με ένα ν" ότι χόρευε 16 ώρες και του έκανε καλό το ecstasy και ότι μετά είχε πονοκέφαλο και προτιμάει το χόρτο, αλλά δεν βρίσκει».
«Αν κάποιο παιδί πάρει ecstasy επειδή είδε αυτόν το βλάκα και πεθάνει; Ακόμα και μισό χάπι μπορεί να προκαλέσει θάνατο, μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλικό, ανακοπή. Υπάρχουν κάποια όρια στον καθωσπρεπισμό. Δεν είναι ελαφρότητα. Αν το δικό σου παιδί πάρει, θα το πεις ελαφρότητα; Το παιδί, στην εφηβεία που είναι, ακολουθεί τα είδωλά του. Μια από τις ευθύνες που έχουν, όσοι διατυπώνουν δημόσιο λόγο, είναι να αντιλαμβάνονται ότι επηρεάζουν ανθρώπους» συνέχισε ο κ. Γεωργιάδης.
«Δεν ξέρω αν παγκόσμια έχει υπάρξει παρόμοιο περιστατικό ανθρώπου, που σε δημόσιο λόγο εκθειάζει τη χρήση σκληρών ναρκωτικών. Ο κ. Τσίπρας πρέπει να σκεφτεί πώς έκανε υπουργό Οικονομικών αυτόν τον άνθρωπο. Πιο απαράδεκτο από αυτό που έκανε ο Βαρουφάκης δεν υπάρχει, δεν είναι πλάκα, δεν έχει χιούμορ, ίσως είναι και ποινικά παράνομο αυτό που έκανε. Πρέπει να βγει και να ζητήσει συγγνώμη γι' αυτό που έκανε» κατέληξε ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα