Κυρανάκης: Το 2025 είχαμε τη μεγαλύτερη μείωση θανατηφόρων τροχαίων στην ιστορία της χώρας
Κυρανάκης: Το 2025 είχαμε τη μεγαλύτερη μείωση θανατηφόρων τροχαίων στην ιστορία της χώρας
«Η μείωση των θανατηφόρων τροχαίων δεν είναι στατιστικό επίτευγμα. Είναι ανθρώπινες ζωές που σώθηκαν» ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών
Την ικανοποίησή του για τη σημαντική μείωση των θανατηφόρων τροχαίων στην Ελλάδα το 2025 εξέφρασε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, λέγοντας ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΑΣ η μείωση αγγίζει το 21,5%.
«Το 2025 έκλεισε με μια σημαντική είδηση. Η χώρα κατέγραψε τη χαμηλότερη επίδοση θανατηφόρων τροχαίων στην ιστορία της. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, 522 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους» ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι ο αριθμός δεν συνιστά λόγο πανηγυρισμών, όμως δείχνει «ότι κάτι αλλάζει. Είναι χαμηλότερος ακόμη και από τη χρονιά της πανδημίας, όταν η κυκλοφορία ήταν δραστικά περιορισμένη.
Σύμφωνα με τον κ. Κυρανάκη, πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση θανατηφόρων τροχαίων που έχει καταγραφεί ποτέ από χρονιά σε χρονιά στην Ελλάδα. «Και αυτό δεν είναι κάτι που απλώς έτυχε. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών αποφάσεων και καθημερινής δουλειάς», τόνισε.
Ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε στον Νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ ευχαρίστησε τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και την ΕΛ.ΑΣ. για τους ελέγχους που γίνονται καθημερινά.
«Παράλληλα, δώσαμε έμφαση στην πρόληψη. Η εφαρμογή της 24ωρης λειτουργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα τα Σάββατα προσέφερε μια ασφαλή και αξιόπιστη εναλλακτική μετακίνησης, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους. Ένα μεγάλο “ευχαριστώ” αξίζει στους εργαζόμενους των ΜΜΜ, που έκαναν αυτό το μέτρο πράξη και συνέβαλαν έμπρακτα στη μείωση των τροχαίων», είπε.
Παράλληλα, θα παραδοθούν νέοι και ασφαλέστεροι οδικοί άξονες, όπως ο Πάτρα – Πύργος, ενώ το 2026 διευρύνεται το δίκτυο καμερών που καταγράφουν οδικές παραβάσεις με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης.
«Η μείωση των θανατηφόρων τροχαίων δεν είναι στατιστικό επίτευγμα. Είναι ανθρώπινες ζωές που σώθηκαν. Και αυτός είναι ο μόνος δείκτης που μας ενδιαφέρει να συνεχίσει να βελτιώνεται» κατέληξε στη δήλωσή του.
«Το 2025 έκλεισε με μια σημαντική είδηση. Η χώρα κατέγραψε τη χαμηλότερη επίδοση θανατηφόρων τροχαίων στην ιστορία της. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, 522 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους» ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι ο αριθμός δεν συνιστά λόγο πανηγυρισμών, όμως δείχνει «ότι κάτι αλλάζει. Είναι χαμηλότερος ακόμη και από τη χρονιά της πανδημίας, όταν η κυκλοφορία ήταν δραστικά περιορισμένη.
Σύμφωνα με τον κ. Κυρανάκη, πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση θανατηφόρων τροχαίων που έχει καταγραφεί ποτέ από χρονιά σε χρονιά στην Ελλάδα. «Και αυτό δεν είναι κάτι που απλώς έτυχε. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών αποφάσεων και καθημερινής δουλειάς», τόνισε.
Ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε στον Νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ ευχαρίστησε τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και την ΕΛ.ΑΣ. για τους ελέγχους που γίνονται καθημερινά.
«Παράλληλα, δώσαμε έμφαση στην πρόληψη. Η εφαρμογή της 24ωρης λειτουργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα τα Σάββατα προσέφερε μια ασφαλή και αξιόπιστη εναλλακτική μετακίνησης, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους. Ένα μεγάλο “ευχαριστώ” αξίζει στους εργαζόμενους των ΜΜΜ, που έκαναν αυτό το μέτρο πράξη και συνέβαλαν έμπρακτα στη μείωση των τροχαίων», είπε.
Παράλληλα, θα παραδοθούν νέοι και ασφαλέστεροι οδικοί άξονες, όπως ο Πάτρα – Πύργος, ενώ το 2026 διευρύνεται το δίκτυο καμερών που καταγράφουν οδικές παραβάσεις με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης.
«Η μείωση των θανατηφόρων τροχαίων δεν είναι στατιστικό επίτευγμα. Είναι ανθρώπινες ζωές που σώθηκαν. Και αυτός είναι ο μόνος δείκτης που μας ενδιαφέρει να συνεχίσει να βελτιώνεται» κατέληξε στη δήλωσή του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα