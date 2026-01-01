Γεωργιάδης μετά την επίσκεψη στα νοσοκομεία: Τα διάφορα συμφέροντα δεν μπορούν να κρύψουν την πρόοδο
Γεωργιάδης μετά την επίσκεψη στα νοσοκομεία: Τα διάφορα συμφέροντα δεν μπορούν να κρύψουν την πρόοδο
Ο υπουργός είπε ότι ιδιαίτερη εντύπωση του προκάλεσε το γεγονός ότι όλοι οι ασθενείς με τους οποίους συνομίλησαν εξέφρασαν εξαιρετικά θετικά σχόλια προς τον πρωθυπουργό για το ΕΣΥ και την αναβάθμιση των υπηρεσιών του που διαπιστώνουν στην πράξη
Τους εργαζόμενους του ΕΣΥ που εφημέρευαν ανήμερα Πρωτοχρονιάς επισκέφθηκαν ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, συνεχίζοντας, όπως αναφέρει ο ίδιος, την πρακτική να βρίσκονται δίπλα στο προσωπικό των νοσοκομείων και τις ημέρες των εορτών.
Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του στα social media που συνοδεύεται από βίντεο, στόχος ήταν να τους ευχηθούν καλή χρονιά και να τους κεράσουν γλυκά, τονίζοντας ότι «καμιά φορά η καλή διάθεση και ο καλός λόγος χρειάζονται».
Κατά την επίσκεψη στα ΤΕΠ του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς», ο υπουργός Υγείας αναφέρει ότι υπήρξε αιφνιδιαστική παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, γεγονός που χαρακτηρίζει «μεγάλη τιμή» τόσο για τους ίδιους όσο και για το σύνολο του ΕΣΥ. Όπως επισημαίνει, ιδιαίτερη εντύπωση του προκάλεσε το γεγονός ότι όλοι οι ασθενείς με τους οποίους συνομίλησαν εξέφρασαν εξαιρετικά θετικά σχόλια προς τον πρωθυπουργό για το ΕΣΥ και την αναβάθμιση των υπηρεσιών του που διαπιστώνουν στην πράξη.
Ο κ. Γεωργιάδης κάνει ειδική αναφορά στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», συγχαίροντας δημόσια το προσωπικό του, καθώς –όπως αναφέρει– βάσει των στοιχείων από το σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης ασθενών («βραχιολάκι») αναδεικνύεται ως το νοσοκομείο που έχει καταφέρει να διαχειριστεί τον μεγαλύτερο αριθμό ασθενών με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για επίδοση που «ούτε εύκολη είναι, ούτε αυτονόητη».
Στη συνέχεια, ο υπουργός Υγείας και ο υφυπουργός επισκέφθηκαν τα νοσοκομεία «Σωτηρία», «Αλεξάνδρα» και κατέληξαν στο «Τζάνειο» στον Πειραιά, όπου, όπως αναφέρει, επιθεώρησαν τα νέα ΤΕΠ που βρίσκονται σχεδόν έτοιμα προς παράδοση. Όπως σημειώνει, τα εγκαίνια αναμένεται να πραγματοποιηθούν περίπου σε έναν μήνα και η διαφορά για ασθενείς και προσωπικό θα είναι «τεράστια» σε σχέση με όσα ίσχυαν έως σήμερα.
Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης τονίζει ότι η προσπάθεια συνεχίζεται και το 2026 «με σκληρή δουλειά για ένα ΕΣΥ αντάξιο της εμπιστοσύνης των συμπολιτών μας», ευχόμενος καλή χρονιά με υγεία για όλους.
Έτσι και σήμερα, όπως και τα Χριστούγεννα, αποφασίσαμε να επισκεφθούμε με τον Υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους τα ΤΕΠ των Νοσοκομείων της Αττικής, που ανήμερα Πρωτοχρονιά εφημερεύουν, για να τους κεράσουμε λίγα γλυκά και να τους ευχηθούμε καλή Χρονιά. Καμμιά φορά η καλή διάθεση και ο καλός λόγος χρειάζονται. Δεν μπορεί η ζωή μας να ειναι μία διαρκής αντιπαράθεση.
Στο «Γ. Γεννηματάς», στο οποίο εκτός από την διοίκηση του ήταν εκεί και η αγαπημένη μου κ. Ματίνα Παγώνη (μάχιμη ιατρός του Νοσοκομείου αυτού) μας έκανε την έκπληξη και ήρθε μαζί μας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ήταν μεγάλη Τιμή για μας αλλά και για όλο το ΕΣΥ η σημερινή του επίσκεψη. Μου έδωσε όμως μεγάλη υπερηφάνεια για την δουλειά μας, ότι όλοι μα όλοι οι ασθενείς που συναντήσαμε, μίλησαν στον Πρωθυπουργό με εξαιρετικά καλά λόγια για το ΕΣΥ και την μεγάλη αναβάθμιση των υπηρεσιών του που διαπιστώνουν. Η πρόοδος δεν κρύβεται, ούτε μπορεί πλέον να την κρύψουν τα διάφορα συμφέροντα, διότι την διαπιστώνουν οι ίδιοι οι ασθενείς παντού. Ειδικά όμως για το «Γεννηματάς» θέλω δημοσίως να συγχαρώ το προσωπικό του, διότι βάσει των στοιχείων από το σύστημα της ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης των ασθενών (το λεγόμενο βραχιολάκι) ανακηρύσσεται ως το Νοσοκομείο που έχει κατορθώσει να διαχειριστεί τον μεγαλύτερο αριθμό ασθενών με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Πραγματικά τους αξίζουν πολλά εύγε για αυτό, διότι ούτε εύκολο είναι, ούτε αυτονόητο.
Μετά με τον Μάριο, πήγαμε στο Νοσοκομείο «Σωτηρία», μετά στο Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» και καταλήξαμε στον Νοσοκομείο «Τζάνειο» στον Πειραιά. Ειδικά εκεί επιθεωρήσαμε και τα νέα ΤΕΠ που είναι σχεδόν έτοιμα να παραδοθούν. Εγκαίνια θα κάνουμε περίπου σε ένα μήνα και θα είναι τεράστια η διαφορά για τους ασθενείς αλλά και για το προσωπικό μας σε σχέση με ό,τι είχαν ως σήμερα.
Προχωρούμε με σκληρή δουλειά και το 2026 για ένα ΕΣΥ αντάξιο της εμπιστοσύνης των συμπολιτών μας.
Καλή Χρονιά με Υγεία για όλους!
