Γεωργιάδης μετά την επίσκεψη στα νοσοκομεία: Τα διάφορα συμφέροντα δεν μπορούν να κρύψουν την πρόοδο

Ο υπουργός είπε ότι ιδιαίτερη εντύπωση του προκάλεσε το γεγονός ότι όλοι οι ασθενείς με τους οποίους συνομίλησαν εξέφρασαν εξαιρετικά θετικά σχόλια προς τον πρωθυπουργό για το ΕΣΥ και την αναβάθμιση των υπηρεσιών του που διαπιστώνουν στην πράξη