Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ υπέγραψαν τριμερές σχέδιο στρατιωτικής συνεργασίας για το 2026

Τα σχέδια συνεργασίας καλύπτουν κοινές ασκήσεις και εκπαίδευση, ομάδες εργασίας σε επιμέρους αντικείμενα και στρατηγικό στρατιωτικό διάλογο

Τριμερές σχέδιο συνεργασίας για στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, καθώς και δύο διμερή σχέδια συνεργασίας ανάμεσα στον IDF και τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και ανάμεσα στον IDF και την Κυπριακή Εθνική Φρουρά, υπεγράφησαν στην Κύπρο την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπροσώπου Τύπου του IDF.



Η υπογραφή των συμφωνιών πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, στο πλαίσιο της ετήσιας κοινής συνάντησης επιτελείων των τριών χωρών.



Επικεφαλής της ισραηλινής αντιπροσωπείας ήταν ο ταξίαρχος Αμίτ Άντλερ, διοικητής της Ταξιαρχίας Τεβέλ, που έχει ρόλο διασύνδεσης και συνεργασίας με ξένες δυνάμεις.



Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα σχέδια συνεργασίας για το 2026 καλύπτουν κοινές ασκήσεις και εκπαίδευση, ομάδες εργασίας σε επιμέρους αντικείμενα και στρατηγικό στρατιωτικό διάλογο. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και ανταλλαγές τεχνογνωσίας σε σύγχρονες απειλές, όπως τα μη επανδρωμένα συστήματα και ο ηλεκτρονικός πόλεμος, όπως μεταδίδεται από αμυντικές πηγές.



Η επιτελική συμφωνία έρχεται λίγες ημέρες μετά τη 10η τριμερή σύνοδο κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ, στις 22 Δεκεμβρίου , όπου Νετανιάχου, Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης επαναβεβαίωσαν την πρόθεση ενίσχυσης της συνεργασίας σε άμυνα και ασφάλεια και κατέγραψαν συγκεκριμένες κατευθύνσεις για συντονισμό και ανθεκτικότητα.



Με άλλα λόγια, η πολιτική απόφαση μεταφράζεται τώρα σε ημερολόγιο δράσεων, ασκήσεων και διαλειτουργικότητας, με το 2026 να «κλειδώνει» ως έτος εντατικοποίησης.



Η τριμερής συνεργασία συνδέεται ευθέως με ένα περιβάλλον αυξημένης αστάθειας στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου η προστασία κρίσιμων υποδομών, η επίγνωση κατάστασης και οι δυνατότητες ταχείας αντίδρασης βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας.



Παράλληλα, η ελληνοϊσραηλινή αμυντική συνεργασία τρέχει και σε επίπεδο εξοπλισμών και εκσυγχρονισμού, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την έγκριση από το ελληνικό κοινοβούλιο για προμήθεια ισραηλινών πυραυλικών συστημάτων PULS, σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης δυνατοτήτων. Παράλληλα αντίστοιχα προγραμμάτα εκτελούνται από την Λευκωσία με εξασφάλιση σημαντικών οπλικών συστημάτων από το Ισραήλ.

Μανώλης Καλατζής 28.12.2025, 21:38