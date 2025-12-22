Μωραΐτης: Επαινούσαν την Κυριακή Μάλαμα και τώρα έχουν πέσει σαν λυσσασμένα σκυλιά να τη φάνε

Την αποχώρησή της από το Κίνημα Δημοκρατίας του

ανακοίνωσε χθες με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα η βουλευτής Χαλκιδικής

. Ο στιχουρχός Νίκος Μωραΐτης σχολίασε πως όσοι «επαινούσαν» την Κυριακή Μάλαμα, τώρα «έχουν πέσει σαν τα λυσσασμένα σκυλιά να τη φάνε ζωντανή».

Η κυρία Μάλαμα κατά την αποχώρησή της μίλησε για παραβιάσεις των ιδρυτικών αρχών του Κινήματος Δημοκρατίας, καταγγέλλει ότι αγνοούνται τα αποφασιστικά όργανα του κόμματος και εκφέρονται από τον πρόεδρο του κόμματος θέσεις που δεν είναι επεξεργασμένες κι εγκεκριμένες από την βάση.



Η ανάρτηση του Νίκου Μωραΐτη

Τι άνθρωποι είναι αυτοί; Επαινούσαν την Κυριακή Μάλαμα και τώρα, επειδή έφυγε, έχουν πέσει σαν τα λυσσασμένα σκυλιά να τη φάνε ζωντανή. Με λάσπη, με βρομιές, όχι αστεία!Έφτιαξαν αυτόν τον αιμοβόρο στρατό στο Χ, όμως ποτέ δεν κατάλαβαν πόσο απωθητικός έως τρομακτικός είναι για τους κανονικούς ψηφοφόρους.