Μωραΐτης: Επαινούσαν την Κυριακή Μάλαμα και τώρα έχουν πέσει σαν λυσσασμένα σκυλιά να τη φάνε
Μωραΐτης: Επαινούσαν την Κυριακή Μάλαμα και τώρα έχουν πέσει σαν λυσσασμένα σκυλιά να τη φάνε
Το σχόλιο του στιχουργού μετά την αποχώρηση της Κυριακής Μάλαμα από το Κίνημα Δημοκρατίας λόγω των όσων γράφονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Την αποχώρησή της από το Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη ανακοίνωσε χθες με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα η βουλευτής Χαλκιδικής Κυριακή Μάλαμα. Ο στιχουρχός Νίκος Μωραΐτης σχολίασε πως όσοι «επαινούσαν» την Κυριακή Μάλαμα, τώρα «έχουν πέσει σαν τα λυσσασμένα σκυλιά να τη φάνε ζωντανή».
Η κυρία Μάλαμα κατά την αποχώρησή της μίλησε για παραβιάσεις των ιδρυτικών αρχών του Κινήματος Δημοκρατίας, καταγγέλλει ότι αγνοούνται τα αποφασιστικά όργανα του κόμματος και εκφέρονται από τον πρόεδρο του κόμματος θέσεις που δεν είναι επεξεργασμένες κι εγκεκριμένες από την βάση.
Τι άνθρωποι είναι αυτοί; Επαινούσαν την Κυριακή Μάλαμα και τώρα, επειδή έφυγε, έχουν πέσει σαν τα λυσσασμένα σκυλιά να τη φάνε ζωντανή. Με λάσπη, με βρομιές, όχι αστεία!
Έφτιαξαν αυτόν τον αιμοβόρο στρατό στο Χ, όμως ποτέ δεν κατάλαβαν πόσο απωθητικός έως τρομακτικός είναι για τους κανονικούς ψηφοφόρους.
Η κυρία Μάλαμα κατά την αποχώρησή της μίλησε για παραβιάσεις των ιδρυτικών αρχών του Κινήματος Δημοκρατίας, καταγγέλλει ότι αγνοούνται τα αποφασιστικά όργανα του κόμματος και εκφέρονται από τον πρόεδρο του κόμματος θέσεις που δεν είναι επεξεργασμένες κι εγκεκριμένες από την βάση.
Τι άνθρωποι είναι αυτοί; Επαινούσαν την Κυριακή Μάλαμα και τώρα, επειδή έφυγε, έχουν πέσει σαν τα λυσσασμένα σκυλιά να τη φάνε ζωντανή. Με λάσπη, με βρομιές, όχι αστεία!
Η ανάρτηση του Νίκου Μωραΐτη
Έφτιαξαν αυτόν τον αιμοβόρο στρατό στο Χ, όμως ποτέ δεν κατάλαβαν πόσο απωθητικός έως τρομακτικός είναι για τους κανονικούς ψηφοφόρους.
Τι άνθρωποι είναι αυτοί; Επαινούσαν την Κυριακή Μάλαμα και τώρα, επειδή έφυγε, έχουν πέσει σαν τα λυσσασμένα σκυλιά να τη φάνε ζωντανή. Με λάσπη, με βρομιές, όχι αστεία!— Nikos Moraitis (@Nikosmoraitis) December 21, 2025
Έφτιαξαν αυτόν τον αιμοβόρο στρατό στο Χ, όμως ποτέ δεν κατάλαβαν πόσο απωθητικός έως τρομακτικός είναι για…
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα