Ο Τσίπρας έστειλε σήμα από την Πάτρα για πολιτικό κίνημα, στόχος ο «ισχυρός πόλος» απέναντι στη ΝΔ

Ο ίδιος εκτίμησε ακόμη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ πως «είναι τόσο βαθιά διεφθαρμένοι που αξιοποίησαν τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, όχι για να στηρίξουν την παραγωγή, σε μια περίοδο μάλιστα που οι επιδοτήσεις έφτασαν να αποτελούν ως το 60% του αγροτικού εισοδήματος, αλλά για να στηρίξουν τα δικά τους πελατειακά δίκτυα» και συνέχισε λέγοντας πως «τους φραπέδες και τους χασάπηδες. Τα γαλάζια παιδιά που κυκλοφορούσανε με Φεράρι από το κλεμμένο κρατικό χρήμα και δήθεν κερδίζανε το Τζόκερ για να το δικαιολογήσουν».Στην κατεύθυνση αυτή, «πολύ φοβάμαι ωστόσο, ότι όσα έχουμε δει από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου» υποστήριξε ο πρώην Πρωθυπουργός και πρότεινε μια ενδιάμεση λύση για την επίλυση της κρίσης στον αγροτικό τομέα.«Οι αγρότες δίκαια εξεγείρονται. Και η κυβέρνηση οφείλει να δώσει λύση τώρα, γιατί η παραγωγή δεν μπορεί να περιμένει. Αν περάσει χρόνος θα χαθεί η χρονιά» δήλωσε ο κ. Τσίπρας και πρότεινε να «τους δώσουν τώρα στο 100% όσα δηλώσανε, από εθνικούς πόρους, έστω με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής και ας γίνει ο τελικός συμψηφισμός όταν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι των δικαιούχων.Και ας προχωρήσουν επίσης στην πλήρη καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες και στην αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων μέχρι να ορθοποδήσουν», όπως τόνισε.Μιλώντας για τη διακυβέρνηση του, ο Αλέξης Τσίπρας υπερασπίστηκε τα δημοσιονομικά αποτελέσματά της, επιχειρώντας σύγκριση με την κατάσταση που επικρατούσε το 2009, ενώ έκανε λόγο για «πρωτοφανή διαφθορά, Δημοκρατία της διαπλοκής και ανικανότητα». Απέναντι στην «πρωτοφανή διαφθορά», ο κ. Τσίπρας αντέτεινε έναν νέο πατριωτισμό, την στιγμή που «οι ερασιτέχνες της πολιτικής, άνθρωποι της διπλανής πόρτας, τα καταφέρανε εκεί που απέτυχαν με τραγικά αποτελέσματα για την κοινωνία και την πατρίδα οι επαγγελματίες της εξουσίας.Οι γόνοι και τ»” όπως παρατήρησε.Για την «Ιθάκη» εξήγησε πως είναι «η υπεράσπιση της δημοκρατίας απέναντι σε μια παγερή γραφειοκρατία. Η σύγκρουση του λαού μας με τα ιερατεία του κοινωνικού κυνισμού», για να καταλήξει πως «η πολιτική αλλαγή είναι κοινωνική και εθνική ανάγκη” και πως “οφείλουμε συνεπώς να επιταχύνουμε»...