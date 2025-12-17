Ο Τσίπρας έστειλε σήμα από την Πάτρα για πολιτικό κίνημα, στόχος ο «ισχυρός πόλος» απέναντι στη ΝΔ
Μετωπική επίθεση στην κυβέρνηση, αιχμές προς ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά και αναφορά σε «νέα δυναμική από τα κάτω» στη δεύτερη παρουσίαση της «Ιθάκης» στο κατάμεστο Royal
Περισσότερο σαφής αναφορικά με τις πολιτικές του προθέσεις κατέστη ο πρώην Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες στην Πάτρα, στη δεύτερη παρουσίαση του νέου του βιβλίου «Ιθάκη». Στο κατάμεστο Royal, παρουσία 1.000 πολιτών, στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ακαδημαϊκών, αλλά και μελών των «πρωτοβουλιών αυτοργάνωσης» στη δυτική Ελλάδα, ο Αλέξης Τσίπρας επιτέθηκε μετωπικά στην κυβέρνηση, περιέγραψε με μελανά χρώματα τησημερινή πολιτική κατάσταση, άφησε αιχμές προς το ΠΑΣΟΚ και την Νέα Αριστεράς, αλλά πρωτίστως έκανε λόγο για μια «νέα δυναμική από τα κάτω» που θα εκβάλλει στον επόμενο αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Για πρώτη φορά μετά την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα, ο κ. Τσίπρας τόνισε με νόημα πως είναι “περισσότερο αναγκαίες από ποτέ” οι «πρωτοβουλίες για μια προοδευτική παράταξη νίκης», εξηγώντας πως αυτές οι «πρωτοβουλίες» πρέπει να λάβουν χώρα «χωρίς αποκλεισμούς, προαπαιτούμενα, πιστοποιητικά πολιτικών φρονημάτων», αποστροφή που χωρά όχι μόνο τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, αλλά και πρόσωπα από όλο τον προοδευτικό χώρο.
Δεν είναι τυχαίο ότι στο πάνελ της εκδήλωσης μετείχαν ο Βασίλης Αϊβαλής, κοινός υποψήφιος ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για το δήμο Πατρέων, αλλά και ο πασοκικών καταβολών, Γιώργος Παππάς, ενώ το ακροατήριο χθες είχε έντονο άρωμα Κεντροαριστεράς, αφού στο Royal προσήλθαν άτομα από τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ, στελέχη που είχαν αποστασιοποιηθεί από αυτόν τα προηγούμενα χρόνια και πληθώρα παραδοσιακών ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, γνωστοί στην τοπική κοινωνία, γεγονός που επιβεβαίωσε την επιλογή του επιτελείου Τσίπρα να συνεχίσει την περιοδεία της «Ιθάκης» σε ένα «δημοκρατικό προπύργιο», όπως η πρωτεύουσα της Αχαϊας.
Πολύ περισσότερο, όταν ο Αλέξης Τσίπρας έκανε ένα μεγάλο βήμα ως προς την ξεδίπλωση της στρατηγικής του χθες, μιλώντας ανοιχτά για «πολιτικό κίνημα», σε μια περίοδο έντονων ζυμώσεων και πιθανών νέων πολιτικών φορέων. Όπως είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, υπάρχει ανάγκη «για μια νέα δυναμική, οργανωμένη από τα κάτω, που θα αποκρυσταλλωθεί σε πολιτικό κίνημα, ικανό και αποφασισμένο να ανατρέψει τους συσχετισμούς και να φέρει τη πολιτική αλλαγή. Έτσι που στις επόμενες εκλογές, όποτε κι αν αυτές γίνουν, η σημερινή κυβέρνηση να βρεί απέναντί της ισχυρό αντίπαλο, ικανό να την κερδίσει» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας, δίνοντας σήμα στους πολιτικούς του φίλους.
Ακόμη, ως κλείσιμο του ματιού προς την Κουμουνδούρου εκλήφθηκε η αποστροφή του «να δώσουμε περιεχόμενο στη διάθεση του προοδευτικού πολίτη να μη μείνει αδρανής. Με μια γόνιμη και δημιουργική ρήξη με το παρελθόν», συμπληρώνοντας πως πρέπει να «πάρουμε τα πιο θετικά στοιχεία της εμπειρίας μας, να πετάξουμε τα αχρείαστα, ότι μας πλήγωσε, ότι ζημίωσε το συλλογικό καλό», βάλλοντας ταυτόχρονα προς την Νέα Αριστερά, όταν επικαλέστηκε το... «αριστερόμετρο».
Με ιδιαίτερες αναφορές, ωστόσο, υπερασπίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας και τα πεπραγμένα της διακυβέρνησής του, επισημαίνοντας πως «αντισταθήκαμε στην κρυφή, ή και φανερή, έλξη των δημόσιων ταμείων. Ενώ οι χορτασμένοι των κολεγίων, αποδείχθηκαν αχόρταγοι», εξαπολύοντας ταυτόχρονα σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση, καθώς «έχουν μετατρέψει τη χώρα σε έναν απέραντο βάλτο διαφθοράς. Τον βάλτο των υποκλοπών. Τον βάλτο των Τεμπών και της συγκάλυψης. Τον βάλτο του ΟΠΕΚΕΠΕ», όπως είπε.
Ο ίδιος εκτίμησε ακόμη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ πως «είναι τόσο βαθιά διεφθαρμένοι που αξιοποίησαν τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, όχι για να στηρίξουν την παραγωγή, σε μια περίοδο μάλιστα που οι επιδοτήσεις έφτασαν να αποτελούν ως το 60% του αγροτικού εισοδήματος, αλλά για να στηρίξουν τα δικά τους πελατειακά δίκτυα» και συνέχισε λέγοντας πως «τους φραπέδες και τους χασάπηδες. Τα γαλάζια παιδιά που κυκλοφορούσανε με Φεράρι από το κλεμμένο κρατικό χρήμα και δήθεν κερδίζανε το Τζόκερ για να το δικαιολογήσουν».
Στην κατεύθυνση αυτή, «πολύ φοβάμαι ωστόσο, ότι όσα έχουμε δει από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου» υποστήριξε ο πρώην Πρωθυπουργός και πρότεινε μια ενδιάμεση λύση για την επίλυση της κρίσης στον αγροτικό τομέα.
«Οι αγρότες δίκαια εξεγείρονται. Και η κυβέρνηση οφείλει να δώσει λύση τώρα, γιατί η παραγωγή δεν μπορεί να περιμένει. Αν περάσει χρόνος θα χαθεί η χρονιά» δήλωσε ο κ. Τσίπρας και πρότεινε να «τους δώσουν τώρα στο 100% όσα δηλώσανε, από εθνικούς πόρους, έστω με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής και ας γίνει ο τελικός συμψηφισμός όταν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι των δικαιούχων.Και ας προχωρήσουν επίσης στην πλήρη καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες και στην αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων μέχρι να ορθοποδήσουν», όπως τόνισε.
Μιλώντας για τη διακυβέρνηση του, ο Αλέξης Τσίπρας υπερασπίστηκε τα δημοσιονομικά αποτελέσματά της, επιχειρώντας σύγκριση με την κατάσταση που επικρατούσε το 2009, ενώ έκανε λόγο για «πρωτοφανή διαφθορά, Δημοκρατία της διαπλοκής και ανικανότητα». Απέναντι στην «πρωτοφανή διαφθορά», ο κ. Τσίπρας αντέτεινε έναν νέο πατριωτισμό, την στιγμή που «οι ερασιτέχνες της πολιτικής, άνθρωποι της διπλανής πόρτας, τα καταφέρανε εκεί που απέτυχαν με τραγικά αποτελέσματα για την κοινωνία και την πατρίδα οι επαγγελματίες της εξουσίας.Οι γόνοι και τ»” όπως παρατήρησε.
Για την «Ιθάκη» εξήγησε πως είναι «η υπεράσπιση της δημοκρατίας απέναντι σε μια παγερή γραφειοκρατία. Η σύγκρουση του λαού μας με τα ιερατεία του κοινωνικού κυνισμού», για να καταλήξει πως «η πολιτική αλλαγή είναι κοινωνική και εθνική ανάγκη” και πως “οφείλουμε συνεπώς να επιταχύνουμε»...
