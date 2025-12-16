Στην Πάτρα σήμερα ο Τσίπρας για την «Ιθάκη» με άρωμα αυτοοργάνωσης και… ΠΑΣΟΚ

Χωρίς επίσημες προσκλήσεις και με αναμενόμενη μαζική παρουσία από τον ευρύτερο δημοκρατικό χώρο, ο πρώην πρωθυπουργός παρουσιάζει σήμερα στην Πάτρα το βιβλίο του - «Όχι» Φάμελλου σε μεταφορά ΟΠΕΚΕΠΕ σε ΑΑΔΕ και αμυντικές δαπάνες





Χωρίς επίσημες προσκλήσεις και στον πολυχώρο Royal, μεγάλης χωρητικότητας και με… εξώστες , θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα η ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα στην Πάτρα, με αφορμή την παρουσίαση της «Ιθάκης» Έχοντας μεταβεί στο προπύργιο της δημοκρατικής παράταξης από χθες, ο κ. Τσίπρας είχε, κατά πληροφορίες, σειρά επαφών με… στελέχη του δημοκρατικού χώρου, ενώ αθρόα αναμένεται η προσέλευση στελεχών προερχόμενων από το ΠΑΣΟΚ , που φέρονται δυσαρεστημένα από την σημερινή ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη. Πρωτίστως, όμως, στο Royal εκτιμάται ότι θα προσέλθουν πρόσωπα που μετέχουν στις «πρωτοβουλίες αυτοργάνωσης» στη δυτική Ελλάδα, μετά το σχετικό κάλεσμα που είχε απευθύνει ο πρώην Πρωθυπουργός στο Παλλάς.Εξάλλου, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να εκφωνήσει απόψε ένα «μανιφέστο» κατά της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, εξαπολύοντας ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση για τα «σκάνδαλα» και απευθύνοντας «κάλεσμα αντίστασης» γιατί «ο βάλτος και η απάθεια τους βολεύει», όπως τονίζεται.Παρά τους υψηλούς αντιπολιτευτικούς τόνους, κανείς από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα δώσει το παρών λόγω της ψήφισης του προϋπολογισμού απόψε το βράδυ στη Βουλή, όμως από την ομιλία Τσίπρα δεν θα είναι απούσα η … «Ιθάκη», η συγγραφική του απόπειρα «δεν δεν είναι ένα βιβλίο που αφηγείται μόνο τις περιπέτειες του χτες. Δικές μας και της πατρίδας. Είναι και τα μαθήματα για το αύριο, που βγαίνουν από την πράξη του χτες: τις νίκες και τις ήττες μας, τις αυταπάτες και τα λάθη μας, τις αγωνίες και τους αγώνες μας. Στη βασανιστική προσπάθεια να απαλλάξουμε την Ελλάδα από την επιτροπεία, την κατάσταση πολιορκίας, τα μνημόνια», αναμένεται να τονίσει ο πρώην Πρωθυπουργός.Ο ίδιος θα υποστηρίξει πως δεν σηκώθηκε το κύμα πολεμικής, εμπάθειας, συκοφάντησης, για το βιβλίο που συζητάμε σήμερα, μόνο γιατί αυτό καταρρίπτει τους μύθους τους για το παρελθόν. Αλλά και γιατί, κυρίως θα έλεγα, τους ανησυχεί και τους φοβίζει το ταξίδι του αύριο. Η στασιμότητα, η απάθεια, ο βάλτος τους βολεύει, προσθέτει.Για να παραφράσω μια γνωστή φράση: Το φάντασμα της Ιθάκης πλανιέται πάνω από το καθεστώς τους, εκτιμάται πως θα υπογραμμίσει ο κ. Τσίπρας, περιγράφοντας για τη διακυβέρνηση του πως σεβαστήκαμε και το τελευταίο ευρώ από τις θυσίες του λαού μας. Αναδείξαμε την εντιμότητα σε κανόνα διακυβέρνησης. Αντισταθήκαμε στην κρυφή, ή και φανερή, έλξη των δημόσιων ταμείων. Ενώ οι χορτασμένοι των κολεγίων, αποδείχθηκαν αχόρταγοι. Έχουν μετατρέψει τη χώρα σε έναν απέραντο βάλτο διαφθοράς. Τον βάλτο των υποκλοπών. Τον βάλτο των Τεμπών και της συγκάλυψης. Τον βάλτο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως σημειώνεται.Είναι επείγον συνεπώς σήμερα να υπάρξει ένα σοκ εμπιστοσύνης. Μια μεγάλη αλλαγή ηθικών κανόνων και πολιτικών συσχετισμών. Για να αποτρέψουμε τα χειρότερα. Να αλλάξει πορεία η χώρα, Και να οδηγηθεί βήμα-βήμα, με ασφάλεια και με τη στήριξη της κοινωνικής πλειοψηφίας, σε δρόμους εντιμότητας και δικαιοσύνης, θα επισημάνει ο πρώην Πρωθυπουργός και αυτό σημαίνει μια ριζική, σεισμική θα έλεγα, αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών, υπέρ των δυνάμεων της προόδου. Σημαίνει δημοκρατική αναβάπτιση των θεσμών και της Δικαιοσύνης….Έτσι ώστε να μπει τέρμα στην ασυλία του μεγάλου πλούτου. Των υπερκερδών και των μερισμάτων. Και να θεσπιστεί μια πατριωτική εισφορά, ένας ειδικός φόρος, που θα επενδύεται στη νέα γενιά, όπως καταλήγει.Κινούμενος, ωστόσο, σε παράλληλη τροχιά, στον Αλέξη Τσίπρα αναφέρθηκε χθες στον τηλεοπτικό σταθμό Action24 ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος. Όπως εξήγησε ο κ. Φάμελλος με τον κ. Τσίπρα «δεν έχουμε σε κάποια θέματα την ίδια οπτική, αλλά ούτε αντίπαλοι είμαστε και δεν μπορούμε να στερήσουμε την ευκαιρία από τη χώρα μας να έχει προοδευτική κυβέρνηση. Δεν είμαστε πολιτικοί για τον εαυτό μας». «Εγώ δεν είμαι εδώ για να εκπροσωπώ μόνο τον εαυτό μου. Εγώ είμαι εδώ γιατί πρέπει να κάνουμε καλύτερη τη ζωή της χώρας», συνέχισε ο Προέδρος του ΣΥΡΙΖΑ.Επιπρόσθετα, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ανέφερε για τα αγροτικά μπλόκα πως «εγώ θα συμφωνήσω με αυτό που λένε οι αγρότες: Οι κλέφτες στη φυλακή, τα λεφτά στους τίμιους αγρότες και αγρότισσες και επιπλέον να μην πάει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων».«Δεν ζήτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση την ΑΑΔΕ, η κυβέρνηση, οι ίδιοι το ζήτησαν, δεσμεύοντας τη χώρα ακόμα και σε αρνητικές επιλογές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ποτέ δεν θα έβαζε βέτο στο να φτιαχτεί ένας σωστός σοβαρός ΟΠΕΚΕΠΕ στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Απλά δεν αρνήθηκε το αίτημα της κυβέρνησης» τόνισε ο κ. Φάμελλος, λέγοντας πως «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι αντίθετος με τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και για έναν ακόμα λόγο. Χρειαζόμαστε ένα σοβαρό οργανισμό με επιστημονική στελέχωση και σύγχρονα ψηφιακά δεδομένα». «Όμως υπάρχει ακόμα ένας λόγος. Ο κ. Πιτσιλής και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εντόπισε κανέναν από τους Φραπέδες, τους Χασάπηδες, τις Φεράρι, τα λαχεία και τα Τζόκερ; 6 χρόνια βρήκε κάποια παράβαση; Δεν κάνει έλεγχο φορολογικών δηλώσεων;», όπως επισήμανε ο κ. Φάμελλος.

«Όχι» στις αμυντικές δαπάνες Ακόμη, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ απαρίθμησε τα κριτήρια του κόμματος του απέναντι στις αμυντικές δαπάνες. «Το πρώτο είναι η στροφή στην οικονομία του πολέμου, που τη θεωρώ επικίνδυνη και από την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη και από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στην Ευρώπη. Και το δεύτερο είναι η αναξιοπιστία και η διαφθορά» εξήγησε ο Σωκράτης Φάμελλος, καταλήγοντας πως «έχουμε κάνει ήδη συνεδρίαση του προεδρείου της Κοινοβουλευτικής ομάδας και ομόφωνα έχουμε τοποθετηθεί αρνητικά ως προς την ψήφιση των αμυντικών δαπανών».