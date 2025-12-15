Μηταράκης για Κωνσταντοπούλου: Προσβλητικοί οι χαρακτηρισμοί της κατά Γεωργιάδη - Να ληφθούν πειθαρχικά μέτρα
Μηταράκης για Κωνσταντοπούλου: Προσβλητικοί οι χαρακτηρισμοί της κατά Γεωργιάδη - Να ληφθούν πειθαρχικά μέτρα
Οι επίμαχες αναφορές της θα διαγραφούν από τα πρακτικά, ανακοίνωσε η Όλγα Γεροβασίλη
Να ανακαλέσει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στην τάξη ζήτησε από το προεδρείο της Βουλής ο Νότης Μηταράκης αναφερόμενος στους «προσβλητικούς χαρακτηρισμούς» που χρησιμοποίησε η κ. Κωνσταντοπούλου κατά του απόντα Άδωνι Γεωργιάδη, αποκαλώντας τον «φασίστα» και «ακροδεξιό αρνητή του Ολοκαυτώματος».
«Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τοποθετήθηκε ακραίως προσβλητικά για τον κ. Γεωργιάδη. Κατά σαφή παραβίαση του άρθρου 77 του Κανονισμού της Βουλής. Και ζητάμε από το προεδρείο να πάρει τα προβλεπόμενα πειθαρχικά μέτρα» ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Νότης Μηταράκης.
Η προεδρεύουσα Όλγα Γεροβασίλη επισήμανε πώς οι επίμαχες αναφορές θα διαγραφούν από τα πρακτικά.
