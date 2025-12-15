Θεοδωρικάκος: Aσφαλής, παραγωγική και ισχυρή χώρα, το όραμα μας για την Ελλάδα του 2030

Για τα δύο πρώτα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου υποβλήθηκαν 361 επενδυτικά σχέδια ύψους 1,5 δισ. ευρώ, ενώ μέσα σε διάστημα δώδεκα μηνών εγκρίθηκαν 18 στρατηγικές επενδύσεις άνω των 2,7 δισ. ευρώ