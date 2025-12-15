Μωραΐτης κατά Κασσελάκη: Ας πάνε σε συνέδριο να ψηφίσουν έναν διπλό εκβιασμό
Ο στιχουργός σημειώνει ότι εδώ και μήνες είχε προειδοποιήσει για τη στροφή του Στέφανου Κασσελάκη προς τα δεξιά
Αιχμές κατά του Στέφανου Κασσελάκη άφησε ο στιχουργός Νίκος Μωραΐτης, σχολιάζοντας τις ανακοινώσεις του προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας για έκτακτο συνέδριο στις 7-8 Φεβρουαρίου με τη συμμετοχή όλων των μελών, για να αποφασίσουν για το μέλλον.
Καταλογίζοντας δεξιά στροφή στον κ. Κασσελάκη, ο Νίκος Μωραΐτης κάνει λόγο για έναν διπλό εκβιασμό. Το ένα δίλημμα είναι κυβερνητική προοπτική με τη ΝΔ ή λουκέτο του κόμματος και το δεύτερο δίλημμα είναι το ή θα πληρώσουν «οι μεροκαματιάρηδες αλλιώς εγώ ο πάμπλουτος (σ.σ. εννοεί τον Στέφανο Κασσελάκη) κλείνω το κόμμα».
Ο κ. Μωραΐτης μάλιστα επικαλείται και παλαιότερες αναρτήσεις του, με τις οποίες είχε προειδοποιήσει τον Στέφανο Κασσελάκη τόσο για τις επιπτώσεις των διακοπών του σε πολιτικό επίπεδο, όσο και για τους κινδύνους από την κυκλοφορία του βιβλίου του. Στη δεύτερη ανάρτηση μάλιστα, κατηγόρησε τον κ. Κασσελάκη για καιροσκοπισμό, καθώς από τη μία «αγόρασε» αριστερό κόμμα ποιούμενος τον αριστερό κι από την άλλη μετακινήθηκε προς την κεντροδεξιά επειδή υπάρχουν ψηφοφόροι. «Θα τον δείτε και υπουργό του Μητσοτάκη αν χρειαστεί. Δεν έχω αμφιβολία πλέον, αρκεί να είναι καλό το deal», είχε γράψει.
Με ρωτάτε «γιατί δε λες για τα χθεσινά;». Τι άλλο να πω; Και για το μομέντουμ (φωτό 1) και για τη δεξιά στροφή (φωτό 2), τα είχα πει μήνες πριν, τότε που με έβριζαν ή με κορόιδευαν.
Ας πάνε τώρα σε συνέδριο να ψηφίσουν έναν διπλό εκβιασμό:
-«Κυβερνητική προοπτική» με ΝΔ αλλιώς «κλείνω το κόμμα».
-«Βάλτε παραπάνω χρήματα εσείς οι μεροκαματιάρηδες αλλιώς εγώ ο πάμπλουτος κλείνω το κόμμα».
Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Μωραΐτη
