Έκτακτο συνέδριο του Κινήματος Δημοκρατίας στις 7-8 Φεβρουαρίου ανακοίνωσε ο Κασσελάκης: Μαζί θα αποφασίσουμε εάν και πώς θα συνεχίσουμε

Θέτει ζήτημα οικονομικής βιωσιμότητας του κόμματος - Παραπέμπει τις αποφάσεις στα μέλη - Λέει ότι δεν υπάρχει κουλτούρα κυβερνητικών συμφωνιών, αλλά ούτε και ο αναγκαίος ζωτικός χώρος, για να πρωταγωνιστήσει ένας νέος φορέας αλλαγής