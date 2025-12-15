Μητσοτάκης: Στρατηγική προτεραιότητα για την Ελλάδα η ένταξη της Μολδαβίας στην ΕΕ

Το μήνυμα που έστειλε ο πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με την πρόεδρο της Μολδαβίας, Μάια Σάντου, στο Μέγαρο Μαξίμου