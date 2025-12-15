Σκέρτσος: H μη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ θα φέρει ιδιότυπο αγροτικό Grexit

Επίθεση στην αντιπολίτευση για τον τρόπο που εργαλειοποιεί πολιτικά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ εξαπέλυσε ο Άκης Σκέρτσος υποστηρίζοντας πως «οδηγούν την Ελλάδα σε ιδιότυπο αγροτικό Grexit» ενώ προειδοποίησε πως αν δεν υλοποιηθούν τα συμφωνηθέντα μεταξύ κυβέρνησης και Κομισιόν θα χαθούν οι επιδοτήσειςΟ Υπουργός Επικρατείας απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης στο πλαίσιο της συζήτησης για τον κρατικό προϋπολογισμό στην Ολομέλεια της Βουλής ανέφερε μεταξύ άλλων: "«η ένδεια και η αδυναμία να μιλήσετε για τον προϋπολογισμό του κράτους σας εγκλωβίζει σε μια μονοδιάστατη διαχείριση και αντιπαράθεση γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλοι εσείς εδώ με τον τρόπο που τοποθετήστε οδηγείτε την Ελλάδα σε ένα ιδιότυπο αγροτικό Grexit».Ο ίδιος επανερχόμενος στο θέμα εξήγησε τι εννοεί με τον όρο «προειδοποιώντας πως εαν παραβιαστούν τα συμφωνημέναμεταξύ κυβέρνησης και Βρυξελλών, δεν θα πληρωθούν οι επιδοτήσεις.Ο Υπουργός εξήγησε ότι για το 2025 οι αγροτικές επιδοτήσεις αυξήθηκαν σε 3,7 δις ευρώ σε σχέση με τα 3,1 δις ευρώ του 2024 και πρόσθεσε «Όταν μιλώ για ιδιότυπο αγροτικό Grexit αναφέρομαι στο ότι υπάρχει συμφωνίακαι της αρμόδιας ευρωπαϊκής επιτροπής. Συμφωνία πάνω σε σχέδια δράσης για τον διοικητικό μετασχηματισμό τουπου προβλέπουν την αναδιάρθρωση του για την δικαιότερη κατανομή των αγροτικών επιδοτήσεων. Όταν η αντιπολίτευση λέει ότι τάσσεται με όλα τα αιτήματα των αγροτών ένα από τα οποία είναι και η μη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ τότε ναυαγεί το σχέδιο και δεν δίνονται οι επιδοτήσεις. Αυτό σημαίνει το αγροτικό grexit”».Να σημειωθεί ότι προβληματισμόέχουν εκφράσει και αρκετοί βουλευτές της ΝΔ.Ο κ. Σκέρτσος σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του αναφέρθηκε στο ζήτημα των επιδοτήσεων λέγοντας πως «Υπάρχουν πολλές όψεις της Ελλάδας που μας πληγώνουν και μας θυμώνουν. Την ίδια ημέρα που αναλαμβάναμε ομόφωνα την προεδρία του Eurogroup, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με προσβλητικές συμπεριφορές που προέρχονται από το αρχαϊκό παρελθόν των πελατειακών σχέσεων στον πρωτογενή τομέα. Είμαστε εδώ για να συγκρουστούμε με αυτές τις συμπεριφορές που προσβάλλουν τους πολλούς νομοταγείς αγρότες και τους πολίτες. Είμαστε εδώ για να αλλάξουμε αυτές τις συμπεριφορές. Οι πελατειακές σχέσεις καθηλώνουν την πολιτεία, πληγώνουν την ισονομία και ισοπολιτεία».Ο Υπουργός σημείωσε ότι την τελευταία εξαετία η κυβέρνηση μετέτρεψε τέσσερα ελλείμματα - δημοσιονομικό, ψηφιακό, ενεργειακό, αμυντικό - του παρελθόντος σε πλεονάσματα, πρόσθεσε ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. «Υπάρχουν ακόμα 8 επίμονα ελλείμματα. Το έλλειμμα στους μισθούς και την αγορά εργασίας. Το έλλειμμα παραγωγικότητας, της περιφερειακής συνοχής, των σχολικών επιδόσεων, το στεγαστικό και των ασφαλών ΜΜΜ» είπε.