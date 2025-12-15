Τσιάρας για αγροτικά μπλόκα: Μονόδρομος ο διάλογος, διαφάνεια με τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-deylib5a95rt)

«Χωρίς ΑΑΔΕ, συνεχίζεται η παθογένεια του ΟΠΕΚΕΠΕ»

Τα αιτήματα των αγροτών

Την ανάγκη άμεσης αποκλιμάκωσης των αγροτικών κινητοποιήσεων μέσω διαλόγου, αλλά και τη θέση της κυβέρνησης ότι η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αποτελεί προϋπόθεση για διαφάνεια και ουσιαστικούς ελέγχους, υπογράμμισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews και τους Κώστα Παπαχλιμίντζο και Κατερίνα Δούκα, καθώς οι κινητοποιήσεις εισέρχονται στην τρίτη εβδομάδα.Όπως τόνισε, υπάρχει εδώ και καιρό ανοιχτή πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, απηύθυνε την περασμένη Παρασκευή πρόσκληση στους εκπροσώπους των αγροτών για συνάντηση στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο. «Είναι πραγματικά κρίμα να μην αξιοποιείται αυτή η ευκαιρία», σημείωσε, τονίζοντας ότι οι δυσκολίες στον πρωτογενή τομέα είναι καταγεγραμμένες και αναγνωρισμένες.Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεκαθαρίζοντας ότι το αίτημα να μη μεταφερθεί στην ΑΑΔΕ ισοδυναμεί –όπως είπε– με διατήρηση της σημερινής κατάστασης: χωρίς επαρκείς ελέγχους, χωρίς πλήρη διαφάνεια και χωρίς πραγματική εικόνα των στοιχείων.«Η μοναδική δυνατότητα για να μην επαναληφθούν φαινόμενα που δεν τιμούν κανέναν είναι η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ», ανέφερε, εξηγώντας ότι εκεί υπάρχει υψηλό επίπεδο διασταυρώσεων, ακόμη και μεταξύ Ε9 και δηλώσεων ΟΣΔΕ, ενώ εξέφρασε την απορία του για τις αντιδράσεις κομμάτων σχετικά με τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.Ο κ. Τσιάρας επιβεβαίωσε ότι τα 30 αιτήματα των αγροτών έφτασαν τελικά στο υπουργείο μέσω email και εξετάζονται. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι ορισμένα εξ αυτών δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, όπως οι ελάχιστες εγγυημένες τιμές, σημειώνοντας ότι σε μια ελεύθερη ευρωπαϊκή αγορά κάτι τέτοιο δεν εφαρμόζεται μονομερώς.Υπενθύμισε ότι κάθε ενίσχυση πρέπει να είναι συμβατή με τους δημοσιονομικούς κανόνες και να λαμβάνει έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως συνέβη και με το πρόγραμμα αποζημιώσεων για τον «Ντάνιελ» στη Θεσσαλία.Αντίθετα, στο τραπέζι μπορούν να μπουν – όπως είπε – ζητήματα που αφορούν την ενέργεια και το κόστος παραγωγής. Υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη νομοθετήσει για πρώτη φορά την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο, ενώ αναγνώρισε προβλήματα στην εφαρμογή, τα οποία απέδωσε κυρίως σε λανθασμένα τιμολόγια.Παράλληλα, ανέφερε ότι ο υπολογισμός των αναγκαίων ποσοτήτων πετρελαίου βασίζεται σε δεδομένα του 2015, κάτι που δημιουργεί αδικίες και απαιτεί επανεξέταση.Για το αγροτικό ρεύμα, τόνισε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει παράταση του χαμηλού τιμολογίου πέραν της διετίας, επισημαίνοντας ότι τα 9,2 λεπτά/κιλοβατώρα είναι κάτω από το κόστος της ΔΕΗ, τη στιγμή που το οικιακό ρεύμα είναι στα 14 λεπτά και το βιομηχανικό στα 20.Ο υπουργός παραδέχθηκε ότι υπάρχουν προϊόντα, όπως το βαμβάκι (35 λεπτά) και το σιτάρι (18 λεπτά), με τιμές που καθιστούν δύσκολη τη βιωσιμότητα των παραγωγών. Επισήμανε, ωστόσο, ότι η συζήτηση πρέπει να ανοίξει και στις μεγάλες προκλήσεις: τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, τη χρηματοδότησή της, την είσοδο χωρών όπως η Ουκρανία και τις επικείμενες εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ.