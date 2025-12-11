Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Κρήτη θα συναντηθούν σήμερα με Χατζηδάκη και Τσιάρα
Στις 17:00 στο Μέγαρο Μποδοσάκη η συνάντηση - Παρών και ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης
Συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, θα έχουν σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Κρήτη.
Η συνάντηση, που είχε ακυρωθεί πριν από λίγες ημέρες όταν οι εκπρόσωποι των αγροτών ζήτησαν να συμμετέχουν και όλοι οι βουλευτές του νησιού, θα πραγματοποιηθεί στις 17:00 στο κτήριο της Αντιπροεδρίας, στο Μέγαρο Μποδοσάκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες παρών στη συνάντηση θα είναι και ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτακης
Η συνάντηση θα γίνει ενώ μια μικρή ομάδα αγροτοκτηνοτρόφων από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι, παρέμεινε τη νύχτα έξω από το κτίριο της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης στο Ηράκλειο αλλά και το κτίριο της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων έργων, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηρακλείου της ΑΑΔΕ.
Οι αγροτοκτηνοτρόφοι συνεχίζουν για τέταρτη μέρα τις κινητοποιήσεις τους, ενώ, όπως έχουν κάνει γνωστό, εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις επόμενες κινήσεις τους, όπως και σχετικές αποφάσεις, αναμένονται μέσα στη διάρκεια της ημέρας.
