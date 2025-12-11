Θερμά συγχαρητήρια Δένδια στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του ως προέδρου του Eurogroup
Για τεράστια επιτυχία κάνει λόγο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ συνεχάρη τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του ως πρόεδρος του Eurogroup.
«Θερμά συγχαρητήρια στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη @Pierrakakis , για την τεράστια επιτυχία της εκλογής του ως προέδρου του #Eurogroup» ανέφερε ο Νίκος Δένδιας στην ανάρτησή του.
Θερμά συγχαρητήρια στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη @Pierrakakis, για την τεράστια επιτυχία της εκλογής του ως προέδρου του #Eurogroup.— Nikos Dendias (@NikosDendias) December 11, 2025
