Θερμά συγχαρητήρια Δένδια στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του ως προέδρου του Eurogroup
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Νίκος Δένδιας Κυριάκος Πιερρακάκης Πιερρακάκης πρόεδρος Eurogroup

Θερμά συγχαρητήρια Δένδια στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του ως προέδρου του Eurogroup

Για τεράστια επιτυχία κάνει λόγο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας

Θερμά συγχαρητήρια Δένδια στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του ως προέδρου του Eurogroup
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ συνεχάρη τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του ως πρόεδρος του Eurogroup.

«Θερμά συγχαρητήρια στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη @Pierrakakis , για την τεράστια επιτυχία της εκλογής του ως προέδρου του #Eurogroup» ανέφερε ο Νίκος Δένδιας στην ανάρτησή του.

Δείτε την ανάρτηση







1 ΣΧΟΛΙΟ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης