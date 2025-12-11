Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Χριστοδουλίδη, στο επίκεντρο η επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό

Το απόγευμα της Πέμπτης ο Χριστοδουλίδης θα συναντηθεί με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη και την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο