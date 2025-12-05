Κιμπερλί Γκιλφόιλ: Προνόμιο να τρέξω με την Ολυμπιακή φλόγα στη λαμπαδηδρομία κάτω από την Ακρόπολη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κίμπερλι Γκιλφόιλ Ολυμπιακή Φλόγα Λαμπαδηδρομία

Κιμπερλί Γκιλφόιλ: Προνόμιο να τρέξω με την Ολυμπιακή φλόγα στη λαμπαδηδρομία κάτω από την Ακρόπολη

Η πρέσβης των ΗΠΑ έκανε ανάρτηση για τη συμμετοχή της στη χθεσινή λαμπαδηδρομία για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

Κιμπερλί Γκιλφόιλ: Προνόμιο να τρέξω με την Ολυμπιακή φλόγα στη λαμπαδηδρομία κάτω από την Ακρόπολη
Σε ανάρτησή της η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αναφέρεται στη χθεσινή της συμμετοχή στη λαμπαδηδρομία για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026.

«Τι προνόμιο να τρέξω με την Ολυμπιακή φλόγα στη Λαμπαδηδρομία χθες κάτω από την Ακρόπολη - το τέλειο σκηνικό για αυτή την διαχρονική παράδοση! Από την Αρχαία Ολυμπία μέχρι το Μιλάνο Κορτίνα το 2026 (και στη συνέχεια στο Λος Άντζελες το 2028!), το Ολυμπιακό πνεύμα μας συνδέει όλους. Είμαι ευγνώμων στην @HellenicOlympic για αυτή την πραγματικά αξέχαστη στιγμή», έγραψε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Υπενθυμίζεται ότι η πρέσβης των ΗΠΑ, χθες ξεκίνησε τη διαδρομή της προς το Καλλιμάρμαρο Στάδιο από την Ακρόπολη, όπου το βράδυ της Τετάρτης είχε ανάψει τον βωμό ο χρυσός Ολυμπιονίκης στην κωπηλασία Στέφανος Ντούσκος.

Λίγο μετά τις 08:30 το πρωί της Πέμπτης, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, φορώντας την ειδική στολή της λαμπαδηδρομίας με σκούφο και γάντια, παρέλαβε τη Φλόγα μπροστά από το Μουσείο της Ακρόπολης, στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Τη δάδα τής την παρέδωσε ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και Olympian στην ιστιοπλοΐα στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα το 1996, Στέφανος Χανδακάς.

