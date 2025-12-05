Κυριάκος Μητσοτάκης: Συναντήθηκε με εθελοντές στο Μέγαρο Μαξίμου με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού

επισήμανε παράλληλα τη σημασία της ευαισθητοποίησης των παιδιών, ώστε να κατανοήσουν από μικρή ηλικία, βιωματικά, ότι «μέσα σε αυτή την προσφορά υπάρχει και μία αίσθηση ατομικής, προσωπικής ολοκλήρωσης».Στην ευαισθητοποίηση εφήβων και παιδιών και στoν τομέα της πολιτικής προστασίας πρότεινε να δοθεί προτεραιότητα οεθελοντής δασοπυροσβέστης στον Μαραθώνα με ακτίνα δράσης το σύνολο της Ανατολικής Αττικής. Προς τη κατεύθυνση αυτή η οργάνωσή του έχει πάρει ήδη πρωτοβουλίες ιδρύοντας τηνκαι προωθώντας δράσεις ευαισθητοποίησης στα σχολεία.«Οι φωτιές πέριξ της Αττικής, εκεί που δραστηριοποιείστε κατ’ εξοχήν εσείς, είναι αυτές που μας δημιουργούν πάντα τα μεγαλύτερα προβλήματα, και διότι είναι μικτές ζώνες, που ξέρουν πολύ καλά οι άνθρωποι πόσο δύσκολο είναι όταν η φωτιά μπαίνει σε κατοικημένη περιοχή και διότι τα δάση που έχουν μείνει είναι υπερπολύτιμα για όλους όσοι κατοικούν στο λεκανοπέδιο. Και εκεί να πω, βέβαια, ότι είχε και αποτέλεσμα όλη αυτή η προσπάθεια που κάναμε με τους καθαρισμούς. Η εμπειρία από το πεδίο είναι ότι είναι τελείως διαφορετική η πορεία μίας φωτιάς όταν βρίσκει καθαρισμένο οικόπεδο, και άλλη είναι όταν βρίσκει καύσιμη ύλη», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.Ο Βασίλης Σαββίδης αναπτύσσει πολύπλευρη κοινωνική δραστηριότητα με επίκεντρο την Αγία Παρασκευή: στηρίζει αστέγους, μοναχικά άτομα και γενικότερα ανθρώπους που χρειάζονται υποστήριξη ενώ είναι μέλος σε μουσικό συγκρότημα που δίνει συναυλίες σε γηροκομεία. «Πορευόμαστε σε καθημερινή βάση για να λύνουμε προβλήματα. Δεν κοιτάμε τι κάνει το κράτος για εμάς, αλλά τι κάνουμε εμείς για το κράτος. Αυτή είναι η λογική», επισήμανε.«Είστε παράδειγμα ενεργού πολίτη με πολυσχιδή δραστηριότητα», σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι «υπάρχει τεράστιο πεδίο για ενεργούς πολίτες οι οποίοι, στα πλαίσια του χρόνου που διαθέτουν, στον ελεύθερο χρόνο τους ή οι συνταξιούχοι που έχουν ακόμα περισσότερο χρόνο, μπορούν να κάνουν τόσα ωραία πράγματα, με δική τους πρωτοβουλία και αυτοοργάνωση».Ο Πρωθυπουργός έκανε ειδική αναφορά στα προγράμματα που έχει υλοποιήσει η κυβερνηση για τους αστέγους παρέχοντάς τους στέγαση, εργασία και ψυχολογική υποστήριξη. «Όταν βλέπεις ότι μπορείς να αλλάξεις την ζωή ενός ανθρώπου με ένα κρατικό πρόγραμμα, τότε πραγματικά λες: αυτό αξίζει τον κόπο. Και είναι στιγμές, όπως εσείς παίρνετε χαρά από αυτά τα οποία κάνετε, έτσι παίρνουμε και εμείς από εκείνες τις φορές που βλέπεις ότι αυτό που κάνεις πιάνει τόπο με κάποιο τρόπο», συμπλήρωσε.μετά από ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα προ 15ετίας, ανέλαβε πρωτοβουλία ώστε τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να προσφέρουν ως εθελοντές σε όλους τους τομείς, όπως στον αθλητισμό, την τέχνη και την πολιτική προστασία όπου ήδη επτά παιδιά με πολύ σοβαρή αναπηρία απασχολούνται ως επαγγελματίες διασώστες. «Στόχος μου είναι τα άτομα με αναπηρία να εντάσσονται παντού, ό,τι ευχαριστεί τον καθένα», εξήγησε.«Στέκομαι ιδιαίτερα στην ενεργό συμμετοχή, διότι αυτό τελικά είναι η θεραπεία για πολλά από τα προβλήματα, και την απομόνωση και το στίγμα και τον κοινωνικό αποκλεισμό, διότι μερικές φορές τα τραύματα της ψυχής είναι ακόμα πιο δύσκολα στην αντιμετώπιση από τη σωματική αναπηρία», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και προσέθεσε: «δεν υπάρχει τίποτα φαντάζομαι πιο όμορφο, από το να δώσεις τη δυνατότητα σε ανθρώπους να αισθάνονται ότι είναι χρήσιμοι και ότι η αναπηρία δεν τους κρατάει, έχουμε τόσες ιστορίες, καταπληκτικές ιστορίες, από τον αθλητισμό, την τέχνη».«Για εμάς τα άτομα με αναπηρία ήταν μία οριζόντια προτεραιότητα, γι’ αυτό και έχουμε μία στρατηγική στο επίπεδο του γραφείου του Πρωθυπουργού, γιατί ακριβώς είναι τόσες οι δράσεις από την προσβασιμότητα μέχρι την εκπαίδευση, μέχρι την ένταξη στην αγορά εργασίας», συμπλήρωσε.Ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε θερμά τους εθελοντές για την πολύτιμη και ανιδιοτελή προσφορά τους στα κοινά, τονίζοντας πως οι εμπειρίες τους αποτελούν θετικά παραδείγματα για όλους. «Η κουβέντα νομίζω ότι ήταν πολύ διαφωτιστική και για εμένα και νομίζω έχει και μεγάλη αξία αυτές οι ιστορίες να ακούγονται. Να σας συγχαρώ από καρδιάς για όλα αυτά τα οποία κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και να ευχηθώ καλές γιορτές σε εσάς και στους αγαπημένους σας», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.