Στη Θεσσαλονίκη η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Εσωτερικών, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η συνάντηση έγινε σε πολύ θερμό κλίμα, απόψε η πρέσβης των ΗΠΑ θα έχει δείπνο συνάντησης με επιχειρηματίες της συμπρωτεύουσας