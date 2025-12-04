Στη Θεσσαλονίκη η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Εσωτερικών, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η συνάντηση έγινε σε πολύ θερμό κλίμα, απόψε η πρέσβης των ΗΠΑ θα έχει δείπνο συνάντησης με επιχειρηματίες της συμπρωτεύουσας
Συνάντηση είχε σήμερα η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, με τον Υφυπουργό Εσωτερικών, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα, στο Διοικητήριο στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με το thestival.gr, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, με τον κ. Γκιουλέκα να την ξεναγεί στην έκθεση που υπάρχει στο ισόγειο του Διοικητηρίου (έκθεση με πολεμικό υλικό) και στη συνέχεια να πηγαίνουν στο γραφείο του.
Εκεί ο Υφυπουργός δώρισε στην πρέσβη των ΗΠΑ, ένα αντίγραφο του πρωτοκόλλου παραδόσεως της Θεσσαλονίκης και ένα αναμνηστικό μετάλλιο από την επανάσταση του 1821.
«Αυτά είναι καταπληκτικά, σας ευχαριστώ θερμά, θα τα βάλω στο γραφείο μου στην Αθήνα», είπε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ η οποία με τη σειρά της δώρισε στον κ. Γκιουλέκα, ένα γυάλινο ρολόι για να το βάλει στο γραφείο του.
Νωρίτερα, η πρέσβης επισκέφτηκε το προξενείο των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη όπου γνώρισε το προσωπικό ενώ απόψε το βράδυ αναμένεται να παραβρεθεί σε κλειστό γεύμα με επιχειρηματίες σε κεντρικό εστιατόριο.
Δείτε φωτογραφίες
