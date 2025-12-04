Κικίλιας: Μόνο στον Πειραιά είχαμε 10,7 εκατ. εισιτήρια το καλοκαίρι, πρώτα απ’ όλα η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση των πολιτών

Ο ρόλος της Εποπτικής Μονάδας Ασφάλειας Λιμένων και Πλοίων «είναι επιτελικός, στρατηγικός και πολύ κρίσιμος για τα λιμάνια μας, για την ακτοπλοΐα και για την ασφάλεια» δήλωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στη Βουλή