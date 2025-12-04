Σκέρτσος για Τσίπρα: Δεν μπορείς να μάθεις σε ένα γέρικο σκύλο, νέα κόλπα

μίλησε για «σοκ εντιμότητας». Δηλαδή πάλι για το δήθεν ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς λες και δεν φάγαμε αρκετά από αυτό τα προηγούμενα χρόνια όταν είδαμε στην πράξη τη σκευωρία Νοβάρτις ή τη συνεργασία με τον ακροδεξιό Καμμένο.μίλησε για μια «πατριωτική εισφορά». Δηλαδή πάλι για νέους φόρους αλλά με πατριωτικό περίβλημα αυτή τη φορά. Να το πούμε καθαρά για να το καταλάβει: «Πατριωτικός φόρος» είναι αυτός που μειώνεται χωρίς να ανοίγει τρύπες στα δημόσια έσοδα. Όχι αυτός που αυξάνεται. Για την φοροδιαφυγή έχει να μας πει τίποτα;Μίλησε για «σύγκρουση με κατεστημένα συμφέροντα». Πάλι ασαφώς και αορίστως. Ας μας πει ποια είναι αυτά τα συμφέροντα με όνομα, αριθμό, διεύθυνση.Είπε ότι πρέπει να είμαστε «κόντρα στη ρωσική εισβολή αλλά και κόντρα στην αντιρωσική υστερία». Δηλαδή, πάλι σαν να ζει σε άλλη χώρα, τοποθετείται «και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ» ξεπλένοντας με αυτό τον τρόπο κάθε αναθεωρητικό ηγέτη που θέλει να αλλάξει τα σύνορα κυρίαρχων κρατών.Οι Αγγλοσάξωνες λένε “you can’t teach an old dog new tricks”. Και μάλλον έχουν δίκιο. Μας το είπε άλλωστε ξεκάθαρα ότι είναι περήφανος για όσα έκανε. Θα ήταν λάθος να μην τον πιστέψουμε.