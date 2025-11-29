Γκιλφόιλ: Δείπνο για τους Αμερικανικούς Πεζοναύτες για την Ημέρα των Ευχαριστιών
Γκιλφόιλ: Δείπνο για τους Αμερικανικούς Πεζοναύτες για την Ημέρα των Ευχαριστιών

Γκιλφόιλ: Δείπνο για τους Αμερικανικούς Πεζοναύτες για την Ημέρα των Ευχαριστιών
«Μπορεί να είναι δύσκολο να γιορτάζουμε τις διακοπές μακριά από το σπίτι, αλλά εδώ στην Αθήνα το κάναμε ξεχωριστό», ανέφερε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ σε ανάρτησή της στο Χ.

«Την Πέμπτη, είχα την τιμή να φιλοξενήσω ένα δείπνο για την Ημέρα των Ευχαριστιών για τους απίστευτους Αμερικανικούς Πεζοναύτες, των οποίων η υπηρεσία, η αφοσίωση και η παρουσία μας θυμίζουν τη δύναμη και το πνεύμα της Αμερικής, ανεξάρτητα από το πού βρισκόμαστε στον κόσμο».

«Ο Θεός να ευλογεί όλους όσοι υπηρετούν, ειδικά εκείνους που βρίσκονται μακριά από τους αγαπημένους τους αυτές τις γιορτές», κατέληξε.




