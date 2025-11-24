Γκιλφόιλ μετά την συνάντηση με τον Γεωργιάδη: Αμερικανική τεχνολογία αιχμής θα στηρίξει τις παροχές του ΕΣΥ

Η Αμερικανίδα πρέσβης

βρέθηκε σήμερα στο υπουργείο Υγείας, όπου παρακολούθησε τη συνέντευξη Τύπου του

για την παρουσίαση του νέου Ψηφιακού Βοηθού στο ΕΣΥ

η νέα συνεργασία του Υπουργείου Υγείας με την αμερικανική εταιρεία Sword Health και την αξιοποίηση Τεχνητής Νοημοσύνης για βελτιωμένη φροντίδα των ασθενών, είναι

Την πρέσβη υποδέχθηκε ο υπουργός Υγείας, ενώ στη διαδικασία συμμετείχαν επίσης ο διευθύνων σύμβουλος

της Sword Health καθώς και εκπρόσωπος του

, ο οποίος παρενέβη στη συζήτηση.



Σε ανάρτηση του ο Άδωνις Γεωργιάδης, επαινεί τη νέα Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα χαρακτηρίζοντάς την «πραγματικά εξαιρετική στο ρόλο της». Σημειώνει ότι η πρέσβης κέρδισε όλους όσους συνάντησε στο Υπουργείο και εκφράζει την πεποίθηση ότι θα αφήσει στη χώρα τις καλύτερες εντυπώσεις.







Σημειώνεται ότι δυναμική είσοδο στον χώρο της Υγείας κάνει η Τεχνητή Νοημοσύνη

με το υπουργείο Υγείας να προχωρά σε μία από τις πιο φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις στο

Η Ελλάδα στοχεύει να βρεθεί στην πρώτη ευρωπαϊκή γραμμή αυτής της τεχνολογικής μετάβασης, αξιοποιώντας καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία που υπόσχονται ταχύτερη εξυπηρέτηση, καλύτερη διαχείριση περιστατικών και ουσιαστική αποσυμφόρηση των υπηρεσιών Υγείας.

Τη νέα στρατηγική παρουσίασε ο υπουργός Υγείας

ο οποίος χαρακτήρισε την εισαγωγή των εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης στο ΕΣΥ

, ξεκαθαρίζοντας ότι η τεχνολογία δεν θα αντικαταστήσει τους γιατρούς, αλλά θα ενισχύσει το έργο τους, απελευθερώνοντας πολύτιμο χρόνο για την αντιμετώπιση των σοβαρών περιστατικών.

Το πρώτο μεγάλο βήμα της μετάβασης αποτελεί η δημιουργία ψηφιακού βοηθού στη γραμμή

, ο οποίος θα παρέχει στους πολίτες άμεση καθοδήγηση και υποστήριξη στη διαχείριση περιστατικών, λειτουργώντας ως «πολλαπλασιαστής» των υπηρεσιών του ΕΣΥ. Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός, το σύστημα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέχρι το ερχόμενο Πάσχα.

Η εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως εξήγησε, δεν στοχεύει στην αντικατάσταση του ιατρικού προσωπικού, αλλά στη βελτίωση της συνολικής λειτουργίας του συστήματος Υγείας, ώστε οι επαγγελματίες να εστιάζουν στα πιο κρίσιμα περιστατικά.

τόνισε.

Ο κ. Γεωργιάδης πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση αναμένει τις επίσημες προτάσεις του

, ώστε να οριστικοποιηθεί το πλαίσιο εφαρμογής και να προχωρήσει η τελική συμφωνία με την αμερικανική εταιρεία.

Η κ.

ανέδειξε τον καταλυτικό ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στη σύγχρονη περίθαλψη, ενώ ο κ. Bento τόνισε ότι τέτοιες τεχνολογίες μπορούν να αποδεσμεύσουν κρίσιμο χρόνο και ανθρώπινο δυναμικό για το καθαρά κλινικό έργο.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης έγινε επίδειξη των δυνατοτήτων του συστήματος, το οποίο μπορεί να αναλύει δεδομένα, να κατευθύνει τους πολίτες βάσει των συμπτωμάτων τους και να υποστηρίζει την Πολιτεία στη διαχείριση περιστατικών σε πραγματικό χρόνο.

Σε ανάρτηση της στο Χ, η πρέσβης των ΗΠΑ, υπογραμμίζει πωςένα σημαντικό βήμα για το ελληνικό σύστημα Υγείας.«κομβικό βήμα»«Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν θα αντικαταστήσει τον γιατρό. Θα τον βοηθήσει να διαχειριστεί καλύτερα τον χρόνο του»,