Κασσελάκης: Η κοινωνία δεν μπορεί πλέον να αποστρέφει το βλέμμα από την έμφυλη βία

Στην εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν η Πρωτοβουλία για την Ευρωπαϊκή Πρόοδο, το Institute of European Democrats (IED) και ο οργανισμός Γίνε Άνθρωπος μίλησαν οι οικογένειες θυμάτων γυναικοκτονιών

Θέατρο Πειραιώς 131 η εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν η Πρωτοβουλία για την Ευρωπαϊκή Πρόοδο, το Institute of European Democrats (IED) και ο οργανισμός Γίνε Άνθρωπος. Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, θεσμικών παρεμβάσεων, ουσιαστικής πρόληψης και πραγματικής στήριξης των θυμάτων.



Ο κ. Κασσελάκης τόνισε ότι αρνείται να δεχτεί «μια Ελλάδα όπου έστω και μία γυναίκα φοβάται», ενώ μίλησε προσωπικά για τη δική του αναφορά στη μητέρα του, «μια γυναίκα που πάλεψε για κάθε της βήμα μπροστά» και η οποία του έμαθε ότι «η αξιοπρέπεια δεν είναι διαπραγματεύσιμη». «Όταν ακούω για μια γυναίκα που κακοποιείται, απειλείται ή δολοφονείται», είπε, «σκέφτομαι κάθε μητέρα, κάθε κόρη, κάθε αδελφή της οποίας η ζωή κλάπηκε από βία που θα μπορούσαμε να είχαμε αποτρέψει».



Οι άνδρες πρέπει να είναι μέρος της λύσης». Αναφέρθηκε μάλιστα στις «τοξικές αντιλήψεις» που, όπως είπε, έχουν εισχωρήσει στην κουλτούρα: «αντιλήψεις που μπερδεύουν τον έλεγχο με την αγάπη, την εξουσία με τον ανδρισμό, τη σιωπή με τη δύναμη». «Φτάνει πια», τόνισε. «Η πραγματική δύναμη είναι ο σεβασμός. Το πραγματικό θάρρος είναι η ισότητα. Η πραγματική εξουσία είναι η προστασία, όχι η κυριαρχία».











Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι ως προοδευτικός πολιτικός αρχηγός δεσμεύεται σε μια βασική αρχή: «κάθε άνθρωπος αξίζει ασφάλεια, αξιοπρέπεια και την ελευθερία να ζει χωρίς φόβο». Όπως είπε, «αυτά δεν είναι “δικαιώματα των γυναικών”. Είναι ανθρώπινα δικαιώματα». Επεσήμανε επίσης ότι «αν δεν μπορούμε να προστατεύσουμε το μισό μας πληθυσμό από τη βία, τότε τι είδους κοινωνία χτίζουμε;».



Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας κάλεσε τους πολίτες να υψώσουν τη φωνή τους και να αρνηθούν «να είμαστε η σιωπηλή πλειοψηφία». Ζήτησε «θεσμούς που προστατεύουν, δικαιοσύνη που ανταποκρίνεται, παιδεία που ενδυναμώνει» και «μια κουλτούρα που διδάσκει τα αγόρια και τους άνδρες ότι η ισότητα δεν είναι απειλή — είναι απελευθέρωση». Όπως είπε, «είμαστε εδώ όχι για να θρηνήσουμε, αλλά για να αγωνιστούμε. Όχι για να καταγγείλουμε, αλλά για να αλλάξουμε».



Σημειωτέον ότι για πρώτη φορά προβλήθηκε χθες βράδυ το συγκλονιστικό βίντεο με όλες τις μητέρες να είναι στην πρωτη σειρά και να το παρακολουθούν. Είδαν, δηλαδή, τις κόρες τους να «ξαναζωντανεύουν» και οι στιγμές ήταν παρα πολύ συγκινητικές.



Πρόκειται για βίντεο που επιμελήθηκε ο οργανισμός «Γίνε Άνθρωπος» την Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.



Δηλαδή για το σωματείο που ιδρύθηκε το 2021 και «δραστηριοποιείται κατά της βίας σε κάθε της μορφή, με ειδική εστίαση στην πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και στη θεσμική αναγνώριση του φαινομένου των γυναικοκτονιών στην Ελλάδα».



Οι οικογένειες των θυμάτων στο κέντρο της βραδιάς Τη συγκλονιστικότερη στιγμή της εκδήλωσης, αποτέλεσε η συζήτηση με τις οικογένειες θυμάτων γυναικοκτονιών να μεταφέρουν το ανείπωτο βάρος της απώλειας.



Οι Αλεξάνδρα Μάκου, Κατερίνα Κώτη, Ελένη Κρεμαστιώτη, Γιάννης και Κούλα Τοπαλούδη μίλησαν για τα παιδιά τους με αξιοπρέπεια, θάρρος και δύναμη, ενώ τον συντονισμό της συζήτησης είχε η δημοσιογράφος Ευλαμπία Ρέβη.



Ιδιαίτερη τιμή για τη βραδιά αποτέλεσε η παρουσία τριών μητέρων που έχουν χάσει τις κόρες τους από έμφυλη βία — της Δέσποινας Καλλέα, μητέρας της Κυριακής Γρίβα, της Ρόζας Φωτιάδου, μητέρας της Σοφίας Σαββίδου, και της Αγγελικής (Κικής) Μπέρδου, μητέρας της Πολυξένης Μπέρδου — οι οποίες παρέστησαν με αξιοπρέπεια και στήριξαν τη συλλογική προσπάθεια ανάδειξης του προβλήματος.



Έμφυλη βία στην ψηφιακή εποχή – Νέες μορφές με παλιές ρίζες Στο δεύτερο πάνελ, με συντονίστρια τη δημοσιογράφο Έλενα Παπαδοπούλου, αναδείχθηκε η ψηφιακή διάσταση της έμφυλης βίας και η αυξανόμενη απειλή της μη συναινετικής διαρροής εικόνων και βίντεο.



Έλενα Κρεμλίδου και Έλενα Μπομπού μοιράστηκαν προσωπικές εμπειρίες τόσο ψηφιακής όσο και φυσικής κακοποίησης.



Ευρωπαϊκές πολιτικές και νομοθετικές προσεγγίσεις Το τρίτο πάνελ, με συντονίστρια τη Δώρα Χρυσικού, ανέδειξε τις πολιτικές, τις επιστημονικές και θεσμικές διαστάσεις της αντιμετώπισης της έμφυλης βίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.



Συμμετείχαν:



Enrico Borghi, Πρόεδρος του IED & μέλος της Ιταλικής Γερουσίας



Sen. Daniela Sbrollini, Ιταλική Γερουσία / Italia Viva / Renew Europe



Δρ. Κέλλυ Ιωάννου, Καθηγήτρια Εγκληματολογίας & Πρόεδρος του «Γίνε Άνθρωπος»



Λυδία Βενέρη, Αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Δημοκρατίας & Νομικός



Η παρέμβαση της Άννας Κουρούπου – Η αθέατη πλευρά της έμφυλης βίας στα τρανς άτομα



Ιδιαίτερη στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η παρέμβαση της Άννας Κουρούπου, η οποία ανέδειξε τη βία που βιώνουν τα τρανς άτομα, συχνά μακριά από τη δημόσια ορατότητα και με ελάχιστη θεσμική κάλυψη.



Παρουσία φορέων, δημοσιογράφων και ανθρώπων της κοινωνίας των πολιτών Στη βραδιά παρευρέθηκαν εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, οργανώσεων, δημοσιογράφοι, άνθρωποι του επιχειρηματικού και κοινωνικού χώρου, καθώς και ενεργοί πολίτες που παρακολούθησαν με προσοχή και συμμετείχαν στον διάλογο που ακολούθησε. Από τον πολιτικό χώρο έδωσαν το παρών βουλευτές του Κινήματος Δημοκρατίας, ανάμεσά τους η Γιώτα Πούλου, η Θεοδώρα Τζάκρη, η Κυριακή Μάλαμα, η Ραλλία Χρηστίδου και ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης, η αντιπρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Μυρτω Κοροβέση, καθώς και η Νάντια Γιαννακοπούλου και ο βουλευτής Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ από το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής. Από τον δημοσιογραφικό χώρο παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Κουβαράς, η Στέλλα Στυλιανού, η Γιάννα Μπαλή και η Κατερίνα Παναγοπούλου, ενώ την εκδήλωση παρακολούθησαν και μέλη της νομικής κοινότητας, μεταξύ των οποίων ο Θέμης Σοφός και ο Δημήτρης Σκαρίπας, μαζί με άλλους δικηγόρους που δραστηριοποιούνται σε ζητήματα δικαιωμάτων και προστασίας θυμάτων. Το παρών έδωσαν επίσης άνθρωποι του πολιτισμού και του καλλιτεχνικού χώρου, όπως η τραγουδίστρια Βίκυ Καρατζόγλου, ενώ ξεχωριστή ήταν η παρουσία του ηθοποιού και συγγενή θύματος των Τεμπών Θοδωρή Ελευθεριάδη, που τίμησαν με την παρουσία τους τη βραδιά και στήριξαν ενεργά τον δημόσιο διάλογο γύρω από το φαινόμενο της έμφυλης βίας.



Χαιρετισμό απηύθυνε ο Δρ. Σταύρος Γεωργιάνος, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Πρωτοβουλίας για την Ευρωπαϊκή Πρόοδο, υπογραμμίζοντας πως η αντιμετώπιση της έμφυλης βίας αποτελεί βασικό άξονα των ευρωπαϊκών δημοκρατικών δυνάμεων.

25.11.2025, 13:23