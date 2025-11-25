Τι λέει ο Τσίπρας στην «Ιθάκη» για το Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και τι έχει γράψει ο Βαρουφάκης στο δικό του βιβλίο

Το Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, όπως τιτλοφορήθηκε ο λόγος του Αλέξη, ήταν καλοπροαίρετο αλλά ασυνάρτητο και ασφαλώς αναντίστοιχο με το σχέδιο των πέντε σημείων, το οποίο υποτίθεται, είχαν προσυπογράψει ο Αλέξης και ο Παππάς [σσ: ο Βαρουφάκης μιλά για μια πρόταση οικονομικής πολιτικής που εκείνος είχε εισηγηθεί και είχαν εγκρίνει Τσίπρας-Παππάς]. Υποσχόταν, ουσιαστικά, ότι το πτωχευμένο κράτος θα χρηματοδοτούσε την έξοδο από την κρίση με αυξήσεις μισθών, επιδοτήσεις, επιδόματα και επενδύσεις από πηγές χρηματοδότησης που ανήκαν είτε στον χώρο της φαντασίας είτε της αποχώρησης από την Ευρωζώνη. Έδινε, επίσης, υποσχέσεις τις οποίες δε θα έπρεπε να θέλουμε να εκπληρώσουμε, ακόμα κι αν οι εταίροι συμφωνούσαν. Το κυριότερο, ενώ τασσόταν υπέρ της παραμονής στο ευρώ, το Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης ερχόταν σε αντίθεση με οποιαδήποτε συνετή διαπραγματευτική στρατηγική θα κρατούσε την Ελλάδα στην Ευρωζώνη τερματίζοντας τη χρεοδουλοπαροικία. Επρόκειτο για ένα πρόγραμμα τόσο κακοφτιαγμένο ώστε δεν μπήκα καν στον κόπο να καταδείξω μία μία τις αδυναμίες του.Με το που δημοσιεύτηκε το κείμενό μου, φίλοι και εχθροί θεώρησαν ότι σηματοδοτούσε το τέλος της σύντομης σχέσης μου με την ηγεσία του Σύριζα. Το ίδιο πίστευα κι εγώ, ώσπου, λίγες μέρες αργότερα, μου τηλεφώνησε ο Παππάς, κεφάτος, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα σπουδαίο. Του επισήμανα ότι το άρθρο μου άλλαζε τα πάντα. «Δεν αλλάζει τίποτα», απάντησε ξέγνοιαστα. «Εσύ θα διαμορφώσεις το πραγματικό οικονομικό πρόγραμμα. Το Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης ήταν ένα κάλεσμα συσπείρωσης του κόσμου μας, τίποτα περισσότερο».Έχασα τα λόγια μου για μερικά δευτερόλεπτα, τέτοιος ήταν ο θυμός μου. Του τόνισα ότι, ναι, είχαμε μεγάλη ανάγκη την υποστήριξη του κόσμου μας, αλλά ότι ήταν απαράδεκτο να προσπαθούμε να τη διασφαλίσουμε με ψέματα! Απτόητος εκείνος, θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, εκστομίζοντας την εξής δυσοίωνη πολιτική ανάλυση: «Υπάρχει κομματική πολιτική και κυβερνητική πολιτική. Εσύ θ' ασχοληθείς με την δεύτερη και θ' αφήσεις την πρώτη σ' εμάς».Ρώτησα, από περιέργεια, ποιος βρισκόταν πίσω από το Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Ο Παππάς μού απάντησε ότι εκπονήθηκε υπό την την επίβλεψη του Δραγατάκη, με τη βοήθεια του Ευκλείδη. Δε με εξέπληξε ότι ο Δραγασάκης, που είχε μακρά παράδοση στο να στρογγυλεύει προγράμματα, είχε την επίβλεψη. Όμως ήταν απογοητευτικό το μαντάτο ότι είχε βάλει και ο Ευκλείδης το χέρι του. Περίμενα περισσότερα από τον φίλο μου. «Αυτό το τερατούργημα, όποιος και να το συνέταξε», είπα στον Παππά, συνιστά δολιοφθορά εις βάρος οποιασδήποτε συνετής διαπραγματευτικής στρατηγικής».Το τηλεφώνημα μου άφησε τόσο ξερό στόμα και τόσο πικρή γεύση ώστε χρειάστηκε να πιω κάμποσα ποτήρια νερό προτού κουβεντιάσω το θέμα με τη Δανάη.