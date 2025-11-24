Θεοδωράκης για συνάντηση με Τσίπρα: Μετέθεσαν μιάμιση ώρα το ραντεβού μας για να γίνει η συγκυβέρνηση με τον Καμμένο

Έχω κρατήσει και εγώ το δικό μου ημερολόγιο το οποίο είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα - Ο Λαφαζάνης και ο Παππάς ήταν «μεθυσμένοι» από τη νίκη