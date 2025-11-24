Ο Μητσοτάκης συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη της ΕΕ για την Ουκρανία
Χαιρετίστηκαν οι προσπάθειες Τραμπ και Ζελένσκι για την ειρήνευση στην Ουκρανία - Οι ηγέτες συμφώνησαν ότι οποιαδήποτε απόφαση εμπίπτει στις αρμοδιότητες της ΕΕ, θα συζητηθεί άμεσα με τα μέλη της και θα χρειαστεί να συμφωνηθεί από αυτά
Στην ανταλλαγή απόψεων και την ενημέρωση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, την οποία οργάνωσε εκτάκτως ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα στο περιθώριο της Συνόδου ΕΕ - Αφρικανικής Ένωσης στην Ανγκόλα, συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης υπήρξε συναντίληψη για την πρόοδο που σημειώθηκε στις χθεσινές συναντήσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Γενεύη, ενώ χαιρετίστηκαν οι προσπάθειες των Προέδρων Τραμπ και Ζελένσκι.
Επιπλέον, οι ηγέτες συμφώνησαν ότι οποιαδήποτε απόφαση εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα συζητηθεί άμεσα με τα μέλη της ΕΕ και θα χρειαστεί να συμφωνηθεί από αυτά.
