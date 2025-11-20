Μαρινάκης: Ο Βελόπουλος πήρε 4,4% στις εκλογές και έχει το 8% της πίτας σε εμφανίσεις στην ΕΡΤ και 11% σε συνεντεύξεις
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε στις αιτιάσεις της Ελληνικής Λύσης περί μη εκπροσώπησης των πολιτικών αρχηγών και των κομμάτων στη δημόσια τηλεόραση
Στην αντεπίθεση πέρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης, που απάντησε με στοιχεία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στις αιτιάσεις του Κυριάκου Βελόπουλου περί μη εκπροσώπησης των κομμάτων και των πολιτικών αρχηγών στην ΕΡΤ.
«Η Ελληνική Λύση πήρε 4,4% στις εκλογές. Στις εμφανίσεις των πολιτικών αρχηγών της ΕΡΤ, ο κ. Βελόπουλος έχει το 8% της πίτας. Αν πάμε δε στις συνεντεύξεις των πολιτικών αρχηγών, τότε ο κ. Βελόπουλος έχει το 11%», τόνισε από το βήμα της Ολομέλειας, που συζητά το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της ΕΡΤ.
Ο κ. Μαρινάκης απάντησε και στις αιτιάσεις κατά της ΕΡΤ περί αναξιοπιστίας, λέγοντας ότι το Reuters έχει κατατάξει την ΕΡΤ ως τρίτο site στην Ελλάδα και πρώτο ενημερωτικό. «Το ΕΣΡ είπε στις επιτροπές ότι η ΕΡΤ ήταν υπόδειγμα διαχείρισης πολιτικού χρόνου και στις ευρωεκλογές. Οι δε συνδικαλιστές, που συνεχώς επικαλείστε, δεν επιβεβαίωσαν καμία καταγγελία σας για παρεμβάσεις», πρόσθεσε.
Μαρινάκης: Εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης είπε ότι δεν εκπροσωπούνται οι πολιτικοί αρχηγοί – Ο Βελόπουλος έχει 8% της πίτας σε εμφανίσεις στην ΕΡΤ και 11% σε συνεντεύξεις, ενώ στις εκλογές πήρε 4,4% pic.twitter.com/s3Iacl62lo— ΕΛΛΑΔΑ 24 (@ellada24) November 20, 2025
