Με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο συναντήθηκε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Είναι θαυμάσιο που σας γνωρίζω» είπε η πρέσβης των ΗΠΑ
Αποκάλυψε ότι όταν της προτάθηκε να αναλάβει την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, ο πρώτος που πήρε τηλέφωνο ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και το συζήτησε μαζί του
Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο είχε σήμερα (13/11) η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Αρχικά στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής Αθηνών την υποδέχτηκε ο πρωτοσύγκελος της Αρχιεπισκοπής Αθηνών Θεοχάρης Βαρνάβας και την οδήγησε στον πρώτο όροφο, στο γραφείο του Αρχιεπισκόπου.
Είναι η πρώτη συνάντηση που έχει με τον προκαθήμενο της Ελλαδικής Εκκλησίας, ενώ η ίδια ανέφερε ότι είναι «τιμή και ευλογία» και ανυπομονεί για «μία καρποφόρα σχέση με την Εκκλησία».
Όπως είπε, η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών θα παρακολουθεί τις λειτουργίες, ενώ αναφέρθηκε και στον 19χρονο γιο της, ο οποίος ήταν πάρα πολύ χαρούμενος, που συνάντησε η μητέρα του τον Αρχιεπίσκοπο.
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αποκάλυψε ότι όταν της προτάθηκε να αναλάβει την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών, τον πρώτο που πήρε τηλέφωνο ήταν τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και το συζήτησε μαζί του. Μάλιστα έπαιξε και σημαντικό ρόλο στην απόφασή της για να έρθει εδώ.
Στον σύντομο διάλογο έξω από το γραφείο του Αρχιεπισκόπου, η κυρία Γκιλφόιλ είπε ότι «είναι θαυμάσιο που σας γνωρίζω, ο Θεός να σας ευλογεί».
Από την πλευρά του ο κ. Ιερώνυμος καλωσόρισε την πρέσβειρα των ΗΠΑ, της ευχήθηκε «να περάσετε καλά στην Ελλάδα» και εξέφρασε την ευχή η συνάντησή τους να είναι αποδοτική.
H Γκιλφόιλ, κατά τη συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα, είχε πει ότι επιθυμεί να γνωρίσει καλύτερα την Ελληνορθόδοξη Εκκλησία, καθώς η ίδια είναι βαθιά θρησκευόμενη.
