Τρία υπερσύγχρονα αεροσκάφη παρέλαβε η Πυροσβεστική παρουσία Μητσοτάκη - Δείτε φωτογραφίες και τα χαρακτηριστικά τους

Μητσοτάκης: Είναι τα πρώτα ιδιόκτητα αεροσκάφη του Πυροσβεστικού Σώματος

Κι ενώ το κόστος πτήσης είναι σημαντικά χαμηλότερο, τα νέα μέσα υπάγονται στο ενιαίο δόγμα εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας, κάτι

που επιτρέπει τη χρήση τους και για αποστολές επιτήρησης συνόρων.





Τρία νέα αεροσκάφη παραδόθηκαν σήμερα στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ώστε να τεθούν στη δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος. Πρόκειται γιατα οποία θα επιχειρούν ως εναέρια κέντρα επιχειρήσεων, επιτηρήσεως και καταγραφής δεδομένων με χρήση ηλεκτροπτικών συστημάτων και δορυφορικές επικοινωνίες.​Με την προμήθεια των 3 καινούριων αεροσκαφών DIAMOND 62 MPP, η Ελλάδα αναβαθμίζει ουσιωδώς τις δυνατότητές της στους τομείς πρόληψης και ελέγχου, όχι μόνο των δασικών πυρκαγιών αλλά και λοιπών δραστηριοτήτων του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της χώρας. Το έργο αυτό υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθετικότητας «Ελλάδα 2.0» με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωση - NextGenerationEU.«Το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ συνιστά τη μεγαλύτερη επένδυση στην ανθεκτικότητα της πατρίδας μας στην ιστορία», ανέφερε ο κ.λέγοντας ότι καλούμαστε πλέον να διαχειριστούμε πολλές και διαφορετικού τύπου κρίσεις, λόγω και της κλιματικής αλλγής. «Όσο η μάχη με την κλιματική κρίση γίνεται πιο δύσκολη, τόσο πρέπει και εμείς να αναβαθμίζουμε τα μέσα που διαθέτουμε», είπε χαρακτηριστικά.Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο γεγονός ότι «υποδεχόμαστε τα πρώτα ιδιόκτητα αεροσκάφη του Πυροσβεστικού Σώματος.Κάνοντας λόγο για «ποιοτικό άλμα» στις επιχειρησιακές δυνατότητες του Πυροσβεστικού Σώματος, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι τα νέα αεροσκάφη διαθέτουν υπερσύγχρονα οπτικά συστήματα και κάμερες, που επιτρέπουν καλύτερη παρακολούθηση και πρόληψη των πυρκαγιών.

«Το πιο εμβληματικό έργο που υλοποιούμε είναι η δραστική ανανέωση των πυροσβεστικών αεροσκαφών μας και η απόκτηση 5 συν 2 νέων Canadair των 515. Το 2028 θα παραδοθεί και θα έχει αυξημένες επιχειρησιακές δυνατότητες. Θα μπορεί να επιχειρεί και τη νύχτα» πρόσθεσε.









Κεφαλογιάννης: Η Πυροσβεστική αποκτά τα δικά της μέσα και μπορεί να επεμβαίνει αυτόνομα





Κλείσιμο













Τα χαρακτηριστικά των Diamond 62 MPP

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίαςέκανε λόγο για ένα ουσιαστικό βήμα επιχειρησιακής αυτονομίας του πυροσβεστικού σώματος, που αποκτά δικά του μέσα πυρόσβεσης και μπορεί να επεμβαίνει αυτόνομα, χωρίς περιορισμούς και καθυστερήσεις.Η επιχειρησιακή αναβάθμιση ουσιαστικά ξεκινά σήμερα. Όπως είπε ο κ. Κεφαλογιάννης, σε οικονομικό επίπεδο, τα αεροσκάφη καταναλώνουν σημαντικά λιγότερα καύσιμα, λιγότερο προσωπικό και παρέχουν πολλαπλάσιες πτήσεις στον ίδιο προϋπολογισμό. Η Πολιτική Προστασία μπορεί να ανταποκρίνεται ταχύτερα, χωρίς να αυξάνει τις δαπάνες της.Παράλληλα, είναι πολυεργαλεία ασφάλειας και συντονισμού, που μπορούν να αξιοποιηθούν σε πολλές αποστολές, σε καταπολέμηση πυρκαγιών, ερευνα και διάσωση και για ενίσχυση της επιτήρησης των συνόρων και των αποστολών των Σωμάτων Ασφαλείας. «Φέρνουν πιο κοντά θεσμούς και υπηρεσίες που υπηρετούν τον ίδιο σκοπό», ανέφερε.Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείουτόνισε ότι τα νέα αεροσκάφη έγκαιρης πρόληψης αποτελούν πολύτιμα εργαλεία. Από τον επόμενο Απρίλιο, θα παραληφθούν άλλα τρία πτητικά μέσα και έρχονται τα ελικόπτερα πυρόσβεσης. Τα δύο αναμένονται τον Ιούνιο του 2026, εντός του προγράμματος ΑΙΓΙΣ. Παράλληλα, η χώρα αναβαθμίζει τα 7 Canadair.Είναι εξοπλισμένα με ηλεκτροπτικά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας και μέσω των οπτικών, θερμικών και υπέρυθρων αισθητήρων τους δύνανται να επιχειρούν ως Εναέρια Κέντρα Επιχειρήσεων, Παρακολούθησης και Καταγραφής δεδομένων ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) συνδράμοντας σε επιχειρήσεις όπως επιτήρηση δασικών περιοχών, επιτήρησης των συνόρων της χώρας και επιχειρήσεις έρευνας-διάσωσης.