Τρία υπερσύγχρονα αεροσκάφη παρέλαβε η Πυροσβεστική παρουσία Μητσοτάκη - Δείτε φωτογραφίες και τα χαρακτηριστικά τους
Με αυτονομία πτήσης πάνω από 7 ώρες εξασφαλίζουν την πολύωρη παραμονή στο χώρο επιχειρήσεων - Ελάχιστη κατανάλωση καυσίμου και μικρό κόστος ανά ώρα πτήσης
Τρία νέα αεροσκάφη παραδόθηκαν σήμερα στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ώστε να τεθούν στη δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος. Πρόκειται για Diamond 62 MPP τα οποία θα επιχειρούν ως εναέρια κέντρα επιχειρήσεων, επιτηρήσεως και καταγραφής δεδομένων με χρήση ηλεκτροπτικών συστημάτων και δορυφορικές επικοινωνίες.
Με την προμήθεια των 3 καινούριων αεροσκαφών DIAMOND 62 MPP, η Ελλάδα αναβαθμίζει ουσιωδώς τις δυνατότητές της στους τομείς πρόληψης και ελέγχου, όχι μόνο των δασικών πυρκαγιών αλλά και λοιπών δραστηριοτήτων του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της χώρας. Το έργο αυτό υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθετικότητας «Ελλάδα 2.0» με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωση - NextGenerationEU.
«Το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ συνιστά τη μεγαλύτερη επένδυση στην ανθεκτικότητα της πατρίδας μας στην ιστορία», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, λέγοντας ότι καλούμαστε πλέον να διαχειριστούμε πολλές και διαφορετικού τύπου κρίσεις, λόγω και της κλιματικής αλλγής. «Όσο η μάχη με την κλιματική κρίση γίνεται πιο δύσκολη, τόσο πρέπει και εμείς να αναβαθμίζουμε τα μέσα που διαθέτουμε», είπε χαρακτηριστικά.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο γεγονός ότι «υποδεχόμαστε τα πρώτα ιδιόκτητα αεροσκάφη του Πυροσβεστικού Σώματος.
Κάνοντας λόγο για «ποιοτικό άλμα» στις επιχειρησιακές δυνατότητες του Πυροσβεστικού Σώματος, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι τα νέα αεροσκάφη διαθέτουν υπερσύγχρονα οπτικά συστήματα και κάμερες, που επιτρέπουν καλύτερη παρακολούθηση και πρόληψη των πυρκαγιών.
Κι ενώ το κόστος πτήσης είναι σημαντικά χαμηλότερο, τα νέα μέσα υπάγονται στο ενιαίο δόγμα εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας, κάτι που επιτρέπει τη χρήση τους και για αποστολές επιτήρησης συνόρων.
Κεφαλογιάννης: Η Πυροσβεστική αποκτά τα δικά της μέσα και μπορεί να επεμβαίνει αυτόνομα
Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης έκανε λόγο για ένα ουσιαστικό βήμα επιχειρησιακής αυτονομίας του πυροσβεστικού σώματος, που αποκτά δικά του μέσα πυρόσβεσης και μπορεί να επεμβαίνει αυτόνομα, χωρίς περιορισμούς και καθυστερήσεις.
Η επιχειρησιακή αναβάθμιση ουσιαστικά ξεκινά σήμερα. Όπως είπε ο κ. Κεφαλογιάννης, σε οικονομικό επίπεδο, τα αεροσκάφη καταναλώνουν σημαντικά λιγότερα καύσιμα, λιγότερο προσωπικό και παρέχουν πολλαπλάσιες πτήσεις στον ίδιο προϋπολογισμό. Η Πολιτική Προστασία μπορεί να ανταποκρίνεται ταχύτερα, χωρίς να αυξάνει τις δαπάνες της.
Παράλληλα, είναι πολυεργαλεία ασφάλειας και συντονισμού, που μπορούν να αξιοποιηθούν σε πολλές αποστολές, σε καταπολέμηση πυρκαγιών, ερευνα και διάσωση και για ενίσχυση της επιτήρησης των συνόρων και των αποστολών των Σωμάτων Ασφαλείας. «Φέρνουν πιο κοντά θεσμούς και υπηρεσίες που υπηρετούν τον ίδιο σκοπό», ανέφερε.
Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου Παναγιώτης Σταμπουλίδης τόνισε ότι τα νέα αεροσκάφη έγκαιρης πρόληψης αποτελούν πολύτιμα εργαλεία. Από τον επόμενο Απρίλιο, θα παραληφθούν άλλα τρία πτητικά μέσα και έρχονται τα ελικόπτερα πυρόσβεσης. Τα δύο αναμένονται τον Ιούνιο του 2026, εντός του προγράμματος ΑΙΓΙΣ. Παράλληλα, η χώρα αναβαθμίζει τα 7 Canadair.
Είναι εξοπλισμένα με ηλεκτροπτικά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας και μέσω των οπτικών, θερμικών και υπέρυθρων αισθητήρων τους δύνανται να επιχειρούν ως Εναέρια Κέντρα Επιχειρήσεων, Παρακολούθησης και Καταγραφής δεδομένων ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) συνδράμοντας σε επιχειρήσεις όπως επιτήρηση δασικών περιοχών, επιτήρησης των συνόρων της χώρας και επιχειρήσεις έρευνας-διάσωσης.
Τα τεχνικά και λειτουργικά τους χαρακτηριστικά, τους προσδίδουν την ικανότητα:
«Το πιο εμβληματικό έργο που υλοποιούμε είναι η δραστική ανανέωση των πυροσβεστικών αεροσκαφών μας και η απόκτηση 5 συν 2 νέων Canadair των 515. Το 2028 θα παραδοθεί και θα έχει αυξημένες επιχειρησιακές δυνατότητες. Θα μπορεί να επιχειρεί και τη νύχτα» πρόσθεσε.
Τα χαρακτηριστικά των Diamond 62 MPP
Τα τεχνικά και λειτουργικά τους χαρακτηριστικά, τους προσδίδουν την ικανότητα:
- Πτητικής Εμβέλειας που υπό συνθήκες δύναται να ξεπερνά τα 1500 Km..
- Αυτονομίας πτήσης πάνω από 7 ώρες και κατά συνέπεια της πολύωρης παραμονής στο χώρο επιχειρήσεων.
- Ελάχιστης κατανάλωσης καυσίμου συνεισφέροντας στην προστασία του περιβάλλοντος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ένα μεσαίο Ελικόπτερο καταναλώνει περί τα 600 λίτρα καυσίμου την ώρα ενώ ένα μικρό αεροσκάφος των 19 ατόμων καταναλώνει περί τα 700 λίτρα την ώρα. Το DIAMOND 62 MPP καταναλώνει περί τα 40 λίτρα καυσίμου την ώρα.
Εξίσου σημαντικό είναι και το κόστος λειτουργίας και υποστήριξης του συγκεκριμένου αεροσκάφους. Όταν το κόστος ανά ώρα πτήσης για διάφορα εναέρια μέσα ξεκινά από τις 2.000-3000 € και μπορεί να ξεπεράσει τις 10.000€ στο συγκεκριμένο αεροσκάφος το κόστος ανά ώρα πτήσης κυμαίνεται στα 500-700€.
Η συγκεκριμένη προμήθεια λοιπόν προσδίδει μια πρόσθετη αξία στο Πυροσβεστικό σώμα και το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, μιας και μέσω της δυνατότητας μεταφοράς δεδομένων από τα αεροσκάφη στο κέντρο επιχειρήσεων του Υπουργείου, θα υπάρχει πλέον ακριβής (real time) εικόνα από το πεδίο επιχειρήσεων, συνδράμοντας το μέγιστο στη διαδικασία λήψης απόφασης της ηγεσίας του Υπουργείου και του Πυροσβεστικού Σώματος.
Δείτε εικόνες από τα αεροσκάφη
