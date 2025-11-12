Η διαδρομή Τσίπρα προς την «Ιθάκη»: Γιατί «κόλλησε» στο 2015, οι οιωνοί και η... γυροβολιά στο Πρώτο Θέμα

Ο πρώην πρωθυπουργός μίλησε σε podcast για τη συγγραφή του βιβλίου του, αποκαλύπτοντας συναισθήματα και εμπόδια - Χαρακτηρίζει την καταγραφή των γεγονότων του 2015 «ψυχολογικό Γολγοθά» και θυμάται για τα ξεχασμένα γενέθλια του γιου του την ημέρα του δημοψηφίσματος