«Η πολιτική δεν είναι για πάντα» - Ο Παύλος Μαρινάκης συμμετείχε στο podcast «Θα σας ειδοποιήσουμε»
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε από την ακρίβεια των ενοικίων και τη φορολογία, μέχρι τη νεολαία, τη δημόσια διοίκηση, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια
Συζήτηση εφ' όλης της ύλης σχετικά με το κυβερνητικό έργο και τα προβλήματα της κοινωνίας, είχε ο Παύλος Μαρινάκης με τους παρουσιαστές podcast που φέρει τίτλο «Θα Σας Ειδοποιήσουμε».
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε για σειρά θεμάτων, από την ακρίβεια των ενοικίων και τη φορολογία, μέχρι τη νεολαία, τη δημόσια διοίκηση και την ευθύνη των πολιτικών. Επιπλέον, αναφέρθηκε στην επικοινωνία των πολιτικών, στη σχέση τους με τα podcasts, τη διαχείριση κρίσεων και τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην πολιτική ουσία και την πολιτική εικόνα.
Ο κ. Μαρινάκης μίλησε ακόμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την μείωση της φορολογίας, την πολιτική επικοινωνία, το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια και την ασφάλεια, την αντιπολίτευση, το πώς γίνεται ο πολιτικός διάλογος, τα προβλήματα στην καθημερινότητα, το ρόλο της μητέρας, το εφήμερο της πολιτικής και το καθημερινό briefing για τους πολίτες.
Δείτε το επεισόδιο του podcast στο οποίο συμμετείχε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
