Συναγερμός στην Ισπανία, γυναίκα νοσηλεύεται με συμπτώματα που παραπέμπουν σε χανταϊό
Μία γυναίκα 32 ετών στη νοτιοανατολική ισπανική πόλη Αλικάντε παρουσιάζει συμπτώματα που συνάδουν με μόλυνση από χανταϊό και υποβάλλεται σε εξετάσεις, δήλωσαν σήμερα Ισπανοί υγειονομικοί αξιωματούχοι.

Η γυναίκα επέβαινε στην ίδια πτήση με ασθενή που πέθανε στο Γιοχάνεσμπουργκ αφού ταξίδεψε με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius και μολύνθηκε από τον ιό, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο υφυπουργός Υγείας, Χαβιέρ Παντίγια.

Οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού πάνω στο πλοίο, το οποίο μπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, κατά κανόνα μόνον έπειτα από στενή επαφή.


Ήπια αναπνευστικά συμπτώματα

Η γυναίκα παρουσιάζει «ήπια αναπνευστικά συμπτώματα» και διακομίζεται σε νοσοκομείο στην πόλη Αλικάντε όπου θα υποβληθεί σε εξετάσεις για τον ιό, με τα αποτελέσματα να αναμένονται από 24 έως 48 ώρες αργότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του τμήματος υγείας της περιφέρειας.

Ο Παντίγια είπε πως η γυναίκα, που είναι κάτοικος του Αλικάντε στην περιφέρεια Βαλένθια, καθόταν δύο σειρές πίσω από επιβάτιδα του κρουαζιερόπλοιου, όμως η επαφή μεταξύ τους «ήταν σύντομη» καθώς η επιβάτιδα ήταν πάνω «στο αεροπλάνο για λίγη ώρα».

Ο Παντίγια πρόσθεσε πως οι περιφερειακές υγειονομικές αρχές της Βαλένθια ιχνηλατούν τους ανθρώπους με τους οποίους έχει έρθει σε επαφή η γυναίκα τις τελευταίες ημέρες.
