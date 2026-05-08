«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Μουρίνιο» γράφει η Marca και όλη η Ισπανία βουίζει για ενδεχόμενη επιστροφή του στη Ρεάλ

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ζοσέ Μουρίνιο.



Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται σε διαδικασία επιλογής προπονητή για την αντικατάσταση του Αλβάρο Αρμπελόα, με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται μόλις η ομάδα βγει εκτός διεκδίκησης στη La Liga, κάτι που θα μπορούσε να συμβεί την Κυριακή στο Clasico.

Η λίστα των πιθανών προπονητών, η οποία έχει συρρικνωθεί τις τελευταίες εβδομάδες, περιλαμβάνει πλέον μόνο μερικά ονόματα, όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα Marca.



Ο πρώτος από αυτούς είναι ο Ζοσέ Μουρίνιο, με τον οποίο ο Φλορεντίνο Πέρεθ έχει στενή φιλία που χρονολογείται από την προηγούμενη θητεία του Πορτογάλου προπονητή στη Μαδρίτη.



Ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης δεν έκρυψε ποτέ τον θαυμασμό του για τον Πορτογάλο προπονητή, του οποίου την περίοδο στη Ρεάλ Μαδρίτης θεωρεί τη βάση των επιτυχιών που ακολούθησαν την αποχώρησή του.



Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, με τη συμπλοκή μεταξύ Τσουαμένι και Βαλβέρδε που κατέληξαν με τον Ουρουγουανό στο νοσοκομείο, γέρνουν την πλάστιγγα υπέρ ενός σκληρού προφίλ όπως του Μουρίνιο, με εκτεταμένη εμπειρία στην αντιμετώπιση ευαίσθητων καταστάσεων σε όλη τη μακρά καριέρα του στο κορυφαίο επίπεδο.

Όμως δεν είναι το μόνο όνομα στο τραπέζι της Ρεάλ Μαδρίτης.



Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο είναι ένας ακόμη προπονητής που εκτιμά ο Φλορεντίνο Πέρεθ, αλλά δεν προκαλεί τόσο ενθουσιασμό στους οπαδούς όσο ο Ζοσέ Μουρίνιο.



Υπό αυτή την έννοια, ο Πορτογάλος ξεπερνιέται μόνο από τον Γιούργκεν Κλοπ και τον Ζινεντίν Ζιντάν, αλλά ο πρώτος δεν ήταν ποτέ μια πραγματική επιλογή και ο δεύτερος περιμένει να αναλάβει την εθνική Γαλλίας μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.



Ο Ντιντιέ Ντεσάν, ένα άλλο όνομα που έχει εξεταστεί, θα προκύψει από αυτήν την ομάδα, κυρίως λόγω της ισχυρής σύνδεσής του με τον γαλλικό πυρήνα της ομάδας, ενώ έχε συζητηθεί και εκείνο του Λιονέλ Σκαλόνι, αν και η περιορισμένη εμπειρία του σε επίπεδο συλλόγου είναι ένα μειονέκτημα.