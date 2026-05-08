Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον νέο πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον νέο πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, για την ανάληψη των καθηκόντων του με μία ανάρτησή του στο Χ το απόγευμα της Παρασκευής (8/5).

Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός «Η Ελλάδα και η Βουλγαρία είναι γειτονικές χώρες και στενοί εταίροι στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, αφοσιωμένες στη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία της περιοχής. Προσβλέπω σε μια ενισχυμένη συνεργασία, ιδίως στον τομέα της ενέργειας, προς όφελος των λαών μας και της περιοχής».

Αναλυτικά το μήνυμα του πρωθυπουργού: 

«Συγχαρητήρια στον πρωθυπουργό Ρούμεν Ράντεφ για την ανάληψη των καθηκόντων του. Η Ελλάδα και η Βουλγαρία είναι γειτονικές χώρες και στενοί εταίροι στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, αφοσιωμένες στη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία της περιοχής. Προσβλέπω σε μια ενισχυμένη συνεργασία, ιδίως στον τομέα της ενέργειας, προς όφελος των λαών μας και της περιοχής».

Ο Ράντεφ ορκίστηκε σήμερα νέος πρωθυπουργός της Βουλγαρίας

Ο πρώην πρόεδρος της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, ορκίστηκε σήμερα νέος πρωθυπουργός της χώρας, λίγες ημέρες μετά από τη σαρωτική νίκη του που φαίνεται ότι τερμάτισε μια μακροχρόνια διάσπαση στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.

Το νεοσύστατο κόμμα του Ράντεφ, η «Προοδευτική Βουλγαρία», εξασφάλισε στις εκλογές της 19ης Απριλίου την πρώτη απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία από το 1997, βάζοντας τέλος σε χρόνια ασταθών συνασπισμών και επαναληπτικών εκλογών.

Το κοινοβούλιο της χώρας ενέκρινε την Πέμπτη τον διορισμό του ως πρωθυπουργού και επικύρωσε τη σύνθεση του υπουργικού συμβουλίου του.

